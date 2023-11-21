الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي جنوب لبنان (صور )

شهداء القصف جنوب
شهداء القصف جنوب لبنان، فيتو

أعلنت الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء،  مقتل صحفيين اثنين ومدني بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت شبكة “العربية ”.

 ومن جانبها نعت قناة الميادين مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحفيين جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل صحفيين اثنين ومدني هو المواطن حسين عقيل.

وإذ نعى رئيس مجلس إدارة قناة الميادين غسان بن جدو الصحفيين فرح عمر وربيع المعماري، أكد أنهما  قتلا نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر ومقصود.

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وكان مراسل وكالة "رويترز" وسام عبدالله قتل أيضا بغارة إسرائيلية جنوب لبنان في بداية المواجهات.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في 13 أكتوبر  الماضي فريقا صحفيا في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور صحفي وإصابة 5 صحفيين آخرين منهم مراسلة ومصور الجزيرة.

والأسبوع الماضي استهدف الجيش الإسرائيلي فرقا إعلامية في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان بعدد من القذائف الصاروخية، مما أسفر عن إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرر عربة البث.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر  الماضي، عقب عملية طوفان الأقصى، بدأ حزب الله تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، في حين ترد إسرائيل بقصف ما تصفها بتحركات مقاتلي الحزب وبنى تحتية عسكرية تابعة له قرب الحدود. وأسفر القصف المتبادل عن قتلى من الطرفين

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