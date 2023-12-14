الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن سلسلة هجمات جوية على لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

 أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة هجمات جوية واسعة النطاق على جنوب ‎لبنان.

 

العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

 وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا متزايدًا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبرالماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

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وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

 

استخدام إسرائيل لذخائر الفوسفور الأبيض

في سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها بأن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم في أكتوبر في جنوب لبنان.

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (آير فورس وان: "طالعنا التقارير. وبالتأكيد نشعر بالقلق من هذا. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة المزيد".


وقال كيربي: إن الفوسفور الأبيض له "استخدام عسكري مشروع" يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.


وأضاف: "من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة... وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح".

استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في لبنان يثير قلق الولايات المتحدة

تقارير: إسرائيل استخدمت قنابل فوسفور أمريكية في ضرب لبنان

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