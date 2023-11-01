رفع دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية بسبب اغتيال 34 صحفيا

غزة اليوم، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق صحفيين خلال أحداث فلسطين وإسرائيل.



جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل



وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانها:" قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات 9 صحفيين استشهدوا منذ ال7 من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

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وفي وقت سابق نشرت المنظمة نتائج أولية لتحقيق ما زال مستمرا، استنادا إلى أدلة من تسجيلات مصورة وشهادات شهود، عن ضربتين أسفرتا عن مقتل مصور الفيديو برويترز، عصام عبد الله، وإصابة 6 صحفيين آخرين أثناء تغطيتهم الاشتباكات عند حدود لبنان الجنوبية يوم 13 أكتوبر.

وفي السياق ذاته ذكرت التقرير أن الضربتين جاءتا من اتجاه الحدود الإسرائيلية، لكنه لم يذكر صراحة أن إسرائيل هي المسؤولة.



العدوان الإسرائيلي على غزة



و الجدير بالذكر أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، استشهاد ما لا يقل عن 31 صحفيا، منذ اندلاع أحداث حماس وإسرائيل، وفق ما أوردت "لجنة حماية الصحفيين".

وفي أخر بيان لها عن العدوان الإسرائيلي على غزة ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن 34 صحفيا قتلوا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. وأوضحت أن هذه الحصيلة هي الأكبر تسجلها في صفوف الصحفيين الذين يغطون هذا النزاع، منذ تأسيسها العام 1992.



ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، سواء من خلال القصف الجوي للمنازل والمنشأت الطبية أو من خلال الهجمات البرية التي ينفذها جيش الاحتلال منذ عدة ايام.



ويمارس جيش الاحتلال أقصى أنواع الانتهاكات الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني لما يفرضه من حصار قاتل على غزة، ويمنع دخول المساعدات الإنسانية والطعام والأدوية إلى القطاع



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