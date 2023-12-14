الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

منهم 17 بحرب غزة، الكشف عن حصيلة الضحايا الصحفيين في 2023

ضحايا الصحفيين في
ضحايا الصحفيين في غزة، فيتو

قالت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الخميس، إن 45 صحفيا قتلوا خلال أدائهم مهنتهم في 2023 في حصيلة أدنى بقليل من العام 2022، رغم "مأساة" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي قضى ما لا يقل عن 17 صحافيا فيها بينهم 13 في قطاع غزة.

وقتل العام الماضي 61 صحافيا في العالم بحسب الحصيلة السنوية للمنظمة.

وحصيلة العام الحالي هي الأدنى منذ أكثر من عشرين عاما، عندما قتل 33 صحفيا في 2002. وأكثر من ثلث قتلى العام 2023 مرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط من بينهم 13 في قطاع غزة.

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وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار "نسجل تراجعا منتظما (في القتلى) بعيدا جدا عن 140 صحفيا قتلوا في 2012 ومن ثم 2013" خصوصا جراء الحرب في سوريا والعراق "لكن ذلك لا يخفف شيئا من المأساة في غزة".

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