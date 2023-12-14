الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حركة فتح: نتواصل مع الكل ولن نستمر في اتفاقيات لا يلتزم بها الاحتلال

حركة فتح، فيتو
حركة فتح، فيتو

أعلنت حركة فتح، اليوم الخميس، أن هناك تواصلا مع "الكل الفلسطيني" وأولويتها حاليا هو وقف نزيف الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت حركة فتح إنها لن تستمر في التمسك باتفاقيات لا تلتزم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

حماس تسعى لتكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة تسعى لتكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية وتحترم التزاماتها.

وأضاف القيادي في حماس: الانتخابات هي التي ستحدد من يدير القطاع، وحماس لا تزال تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67"

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وأكد موسى أبو مرزوق أنه لا يجب أن يحصل الإسرائيليون على حقوقهم على حساب الآخرين.

 

ومنذ يومين، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تتصدى لضغوط غربية لوقف الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافا مع الولايات المتحدة بشأن مرحلة ما بعد حماس، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا معها.

وتابع نتنياهو: "واشنطن تدعم تماما العملية البرية في غزة، والقطاع لن يدار بعد الحرب من طرف يدعم أو يمول الإرهاب"، وذلك على حد وصفه.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال: "لن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ اتفاقيات أوسلو، ولن يتحول القطاع بعد الحرب إلي «فتحستان»".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال، إن "سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية".

 

حديث نتنياهو عن حرب في الضفة الغربية

وهاجمت الرئاسة الفلسطينية، تصريحًا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  قال فيه إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "تصريحات نتنياهو تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالًا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 

وأضاف أبو ردينة أن "تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحديًا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه".

 

غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين

وشدد على "موقف الرئيس محمود عباس الذي أكد فيه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية".

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الأمن والسلم الدوليين"، مطالبًا "الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان".

 

تجاوز "اتفاقيات أوسلو" ووقف التنسيق الأمني

وطالبت حركة حماس، السلطة الفلسطينية وأجهزتها بتجاوز "اتفاقيات أوسلو" ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس: "تصريحات نتنياهو بجهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية تؤكد نيته استهداف شعبنا في غزة والضفة الغربية، وهي تؤكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية وسعيه لترسيخ الاحتلال وخاصة للقدس والمسجد الأقصى".

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حماس: نسعى لنكون جزءا من منظمة التحرير

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