جولدمان ساكس: ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي العام القادم بهذه النسب

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% العام القادم، وفقا لتوقعات البنك بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للعام القادم 2024.

اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح عضو الفيدرالي الأمريكي توماس باركين، أن أي تراجع قد يشهده اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سيكون على الأغلب أقل حدة من فترات الركود السابقة، لافتا إلى أن اقتصاد البلاد يتمتع بوضع جيد خلال الفترة الحالية وبشكل ملحوظ فاق جميع التوقعات.

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الاقتصاد الأمريكي، فيتو

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة قد سجلت نموا اقتصاديا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.9%، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.5% فقط، في حين كانت القراءة السابقة للنمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة قد سجلت 2.4% بالربع الثاني من العام ذاته.

خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني

وكان بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس قد توقع خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجديد 2024، كما أن مسار التضخم الأساسي قد تباطأ بما يكفي لجعل رفع الفائدة غير ضروري.

وكالة موديز ترفع توقعاتها بشأن الاقتصاد الأمريكي

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفعت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري، بنسبة 1.9% بعدما انخفضت المعدلات في مايو الماضي إلى 1.1%.

وخفضت الوكالة في الوقت ذاته معدلات النمو الاقتصادي الصيني حيث صنفت الوكالة الاقتصاد الصيني عند A1 وهي أقل من درجة التصنيف الأعلى AAA، نظرا لكثرة التحديات التي يواجهها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية خلال الفترة الحالية، مما أثار التساؤلات حول الوضع الاقتصادي لمجموعة "بريكس" خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الصين تعد من أقوى وأكبر الدول الاقتصادية الموجودة بالمجموعة، وكذلك الوضع الاقتصادي بمختلف دول العالم خلال الفترة القادمة.