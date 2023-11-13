الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

جولدمان ساكس: ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي العام القادم بهذه النسب

جولدمان ساكس، فيتو
جولدمان ساكس، فيتو

 توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% العام القادم، وفقا لتوقعات البنك بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للعام القادم 2024.

 

اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية

 وأوضح عضو الفيدرالي الأمريكي توماس باركين، أن أي تراجع قد يشهده اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سيكون على الأغلب أقل حدة من فترات الركود السابقة، لافتا إلى أن اقتصاد البلاد يتمتع بوضع جيد خلال الفترة الحالية وبشكل ملحوظ فاق جميع التوقعات.

Advertisements

الاقتصاد الأمريكي، فيتو

 

 جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة قد سجلت نموا اقتصاديا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.9%، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.5% فقط، في حين كانت القراءة السابقة للنمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة قد سجلت 2.4% بالربع الثاني من العام ذاته.

خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني 

 وكان بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس قد توقع خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجديد 2024، كما أن مسار التضخم الأساسي قد تباطأ بما يكفي لجعل رفع الفائدة غير ضروري.

 

وكالة موديز ترفع توقعاتها بشأن الاقتصاد الأمريكي

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفعت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري، بنسبة 1.9% بعدما انخفضت المعدلات في مايو الماضي إلى 1.1%.

txt

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مجددًا

txt

الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة كأعلى مستوى منذ 12 عامًا

 وخفضت الوكالة في الوقت ذاته معدلات النمو الاقتصادي الصيني حيث صنفت الوكالة الاقتصاد الصيني عند A1 وهي أقل من درجة التصنيف الأعلى AAA، نظرا لكثرة التحديات التي يواجهها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية خلال الفترة الحالية، مما أثار التساؤلات حول الوضع الاقتصادي لمجموعة "بريكس" خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الصين تعد من أقوى وأكبر الدول الاقتصادية الموجودة بالمجموعة، وكذلك الوضع الاقتصادي بمختلف دول العالم خلال الفترة القادمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس الاقتصاد الأمريكى الفيدرالى الامريكى أسعار الفائدة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وكالة موديز

مواد متعلقة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مجددًا

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يتعرض لأضرار خطيرة بسبب حرب غزة

رئيس الفيدرالي الأمريكي يحذر من تأثير العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الاقتصاد العالمي

موديز تتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي وتراجع الصيني.. وخبراء يوضحون تأثير البريكس على الاقتصاد العالمي

جولدمان ساكس يتوقع خفضا تدريجيا للفائدة الأمريكية منتصف 2024

الأكثر قراءة

في استطلاع مثير للجدل، مركز بصيرة يصدم المصريين بإحصائية عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

لدعم الاحتياطي النقدي، الودائع الخليجية تقترب من 29 مليار دولار في البنك المركزي

النواب يوافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل

تعيين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية البريطانية

كروكس: أداء محمد صلاح مع ليفربول يجعل كل شيئا ممكنا

اتجاه فى الزمالك لتأجيل فتح باب القيد للصيف المقبل

الأهلي، كولر يطلب رحيل ثنائي الفريق في يناير

لوبي المصريين ينجح في الإطاحة بالوزيرة المكروهة.. سر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية ومحطات من سجلها العنصري ضد العرب والمهاجرين

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية