تراجع معدل التضخم 0.5% في منطقة اليورو ليسجل 2.4% خلال نوفمبر

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر نوفمبر الجاري.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين

ووفقًا للبيانات الصادرة عن يوروستات اليوم الخميس الثلاثين من نوفمبر، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4%، مقابل 2.9% في أكتوبر، أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن التضخم سيسجل 2.7%.

مؤشر التضخم الأساسي

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنحو 3.6% وهي وتيرة أقل من المسجلة في أكتوبر الماضي عند 4.2%.

التضخم في منطقة اليورو، فيتو

الانتصار في المعركة ضد التضخم

وكان مسؤولو المركزي الأوروبي أكدوا على أنه من المبكر للغاية إعلان الانتصار في المعركة ضد التضخم، هذا وتباطأ معدل التنضخم لدى أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو -ألمانيا وفرنسا- عند 2.3% و3.8% على الترتيب.

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وفي بيان منفصل، استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستو قياسي منخفض 6.5% خلال أكتوبر الماضي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، قالت إن صناع السياسة النقدية بالبنك قاموا بتحركات هائلة بالنسبة لسعر الفائدة، حيث أنه تم الوصول خلال الوقت الحالي إلى النقطة التي يمكن عندها وقف زيادة أسعار الفائدة حتى لو بشكل مؤقت، والعمل على تقييم مدى تأثير السياسة النقدية المشددة للبنك خلال الفترة الماضية.

ضرورة مراقبة طرق رفع سعر الفائدة

وأضافت، أنه يجب مراقبة الطريقة التي تؤثر بها زيادات أسعار الفائدة على حياتنا الاقتصادية، لنقرر مقدار الوقت الذي يجب أن نقضيه في هذه المرحلة، وما القرار الذي ينبغي لنا اتخاذه، سواء بالزيادة أو بالخفض، نظرًا لكمية رفع الفائدة التي قمنا بها وفق التطورات الجيوسياسية التي نشهدها خلال الفترة الحالية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

نتائج تثبيت سعر الفائدة من جانب المركزي الأوروبي

وأشارت لاجارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد حافظ على أسعار الفائدة الشهر الماضي عند نفس مستوياتها، لافتة إلى أنها عند مستوى يساعد في إعادة التضخم إلى النسب المستهدفة بواقع 2% إذا بقيت لمدة كافية لفترات قادمة، وبالتالي نشهد ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي بكافة القطاعات الاقتصادية بمنطقة اليورو.

تأثير سياسة التشديد النقدي على اقتصاد منطقة اليورو

وأثرت السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي، خلال منتصف العام الماضي 2022 على الاقتصاد، حيث انخفض الإنتاج بـ منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم ترجيح المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تفاديه السقوط في الركود، لأن تحسن القوة الشرائية للمستهلكين سيسفر عن نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.

