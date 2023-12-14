البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.75 %

أبقى البنك المركزي السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية، في خطوة تتفق مع التوقعات.

البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة

وحافظ البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة عند مستوى 1.75 %، اليوم الخميس، دون تغيير عن المستوى المحدد في الاجتماع السابق.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي السويسري

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي السويسري في سبتمبر الماضي، أبقى البنك على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، لينهي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بدأت من المنطقة السلبية في يونيو 2022.

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البنك المركزي السويسري، فيتو

وبلغ معدل التضخم في سويسرا 1.4 % في نوفمبر الماضي.

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، عند 5.25 و5.50 %.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير

حسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، أمس الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

بيان إحصاءات العمل الأمريكي وسياسة التشديد النقدي من الفيدرالى الأمريكي

بيان إحصاءات العمل الأمريكي، أفاد بيان إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، يوم الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك والتى تسمى (CPI)، انخفض إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

كما استقر التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 4% وهو الأمر الذى كان متوقعا.