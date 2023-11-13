هل تساعد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في خفض معدلات التضخم، عضوة بالبنك توضح

علقت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، على السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تساعد في خفض وتيرة التضخم، ولكن الأسعار لم تتراجع بعد إلى المستوى المرغوب حتى الوقت الحالي.

وأوضحت دالي، "أن الأخبار المتعلقة بـ التضخم كانت جيدة إلى حد ما، ولا ينبغي لنا أن نتجاهل ذلك، ومع ذلك، من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم" بحسب ما نشرته شبكة CNBC عربية.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

وأثارت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قلق الأسواق المالية عندما أوضح أنه غير متأكد من أن الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستويات المطلوبة بواقع 2٪، الأمر الذي أدى إلى توقع السوق لوصول أسعار الفائدة الأميركية إلى الذروة.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، بعد تصريحات باول الأخيرة، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيظل على حاله بشأن أسعار الفائدة أو يرفعها.

وأشارت دالي، إلى أن السياسة النقدية مقيدة بشكل كبير خلال الوقت الحالي، لافتة إلى أنه سيتعين علينا مراقبة البيانات ومعرفة ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ أم لا، حتى نكون واثقين من أن لدينا مستوى كافيًا من القيود في الاقتصاد لخفض التضخم خلال الوقت الحالي.

وكانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد قررت الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة كما هي، مع استهداف مستوى الاقتراض القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عامًا.