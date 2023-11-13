الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

هل تساعد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في خفض معدلات التضخم، عضوة بالبنك توضح

تعبيرية، فيتو
تعبيرية، فيتو

 علقت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، على السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تساعد في خفض وتيرة التضخم، ولكن الأسعار لم تتراجع بعد إلى المستوى المرغوب حتى الوقت الحالي. 

وأوضحت دالي، "أن الأخبار المتعلقة بـ التضخم كانت جيدة إلى حد ما، ولا ينبغي لنا أن نتجاهل ذلك، ومع ذلك، من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم" بحسب ما نشرته شبكة CNBC عربية.

 

الفيدرالي الأمريكي، فيتو 

 

 وأثارت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قلق الأسواق المالية عندما أوضح أنه غير متأكد من أن الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستويات المطلوبة بواقع 2٪، الأمر الذي أدى إلى توقع السوق لوصول أسعار الفائدة الأميركية إلى الذروة.

Advertisements

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، بعد تصريحات باول الأخيرة، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيظل على حاله بشأن أسعار الفائدة أو يرفعها.

 

txt

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مجددًا

txt

حركة المؤشر العالمى للدولار الأمريكى، قرار الفيدرالي والتأثير على العملة الخضراء، وخبير يوضح تأثير التكتلات الاقتصادية لتقليل الهيمنة عالميا

وأشارت دالي، إلى أن السياسة النقدية مقيدة بشكل كبير خلال الوقت الحالي، لافتة إلى أنه سيتعين علينا مراقبة البيانات ومعرفة ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ أم لا، حتى نكون واثقين من أن لدينا مستوى كافيًا من القيود في الاقتصاد لخفض التضخم خلال الوقت الحالي.

 

وكانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد قررت الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة كما هي، مع استهداف مستوى الاقتراض القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عامًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

السياسة النقدية التضخم الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أسباب تراجع معدلات النمو الاقتصادي الاقتصاد الأمريكى

مواد متعلقة

الاحتياطي الأسترالي: مواجهة التضخم أكثر صعوبة خلال الوقت الحالي لهذه الأسباب

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مجددًا

الحكومة ترد على أبرز استفسارات المستثمرين.. أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر.. وحقيقة طرح سندات دولية في العام المالي القادم

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يتعرض لأضرار خطيرة بسبب حرب غزة

الأكثر قراءة

استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية وإصابة آخر في غزة

عاجل لأصحاب الفخامة (20)

تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد لـ 27 نوفمبر

تعرف على السيرة الذاتية لـ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد

أوسوريو يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة

محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة في ذكرى زواجهما الـ50

في استطلاع مثير للجدل، مركز بصيرة يصدم المصريين بإحصائية عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

من هو جيمس كليفرلي وزير الداخلية البريطاني الجديد الذي كان يشغل حقيبة الخارجية؟

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الاثنين (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

المزيد

انفوجراف

ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية