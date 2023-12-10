خدمات تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء، أبرزها فواتير المرافق العامة

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه، ومنها محفظة إلكترونية أصبحت واحدة من خدمات التحول الرقمي المهمة في العمل المصرفي، ويسعي البنك المركزي للتوسع فيها.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر لعملائه ما يلي:

1- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

2-الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4-شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

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5- أسهل طريقة تدفع بيها

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-



اعلن بنك مصر عن أنه سيقدم باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلي 15 ديسمبر 2023، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المجانية من بنك مصر في الفترة من 1 وحتي 15 ديسمبر الجاري ما يلي:

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا

- اصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولى الامر، بالإضافة الى اصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، واصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا مع الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك ضمن برنامج الشباب.

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولي علي محفظة بنك مصر BM Wallet

التحول الرقمي في بنك مصر

وفي سياق متصل اتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمي وبما يعزز فكرة الشمول المالي والتحول نحو استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية.

ولعل في مقدمة تلك الخطوات هو عملية تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، حيث قام البنك بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

خدمات التحويل اللحظي

كما أتاح البنك لعملائه من خلال تطبيق الموبايل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب أو بطاقة بنكية او الي عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية عنها في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بكافة تعاملاتهم المصرفية أونلاين.