وزير الخزانة الأمريكية: قد يحوم التضخم الأمريكي حول الهدف بحلول نهاية 2024

أدلت وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة جانيت يلين، أمس الأربعاء، ببعض التصريحات حول التضخم، حيث تتوقع يلين أن تحوم مستويات الأسعار حول هدف الفيدرالي الأمريكي بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت يلين، إن انخفاض التضخم داخل الولايات المتحدة إلى مستوى 2% يكاد يكون أمرا مؤكدا، وبالنظر إلى الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط والغاز، فقد ينخفض التضخم إلى أقل من الهدف.

وتابعت: اعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأسواق تقوم يتسعير قرب موعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة هو أن هناك احتمالات قوية بأن يسجل التضخم العام قراءات منخفضة خلال العام المقبل.

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الفيدرالي الأمريكي، فيتو

مخاطر الركود الاقتصادي

وأشارت إلى أنه لا يوجد سبب يدعو المستثمرين للشعور بالقلق بشأن إصدار سندات الخزانة، معربة عن قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وهذا في الوقت الذي يوجد فيه مخاطر تلوح بالأفق، وخصوصا مخاطر الركود الاقتصادي.

واستكملت: "توقفت تكاليف الإيجار عن الارتفاع.. لقد استقر الاضطراب في سوق العمل، ولم يحدث ارتفاع كبير في تسريح العمال".

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عند 5.25 و5.50 %.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير

حسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، اليوم الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

بيان إحصاءات العمل الأمريكي وسياسة التشديد النقدي من الفيدرالى الأمريكي

بيان إحصاءات العمل الأمريكي، أفاد بيان إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، أمس الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك والتى تسمى (CPI)، انخفض إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

كما استقر التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 4% وهو الأمر الذى كان متوقعا.