قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع لأعلى مستوى في أسبوع

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة، مشيرا إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.

الفيدرالي يدعم الذهب

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "لقد أدى التوجه الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الذهب، والذي استخدم الدعم عند 1980 دولارًا كنقطة انطلاق لكسر السقف البالغ 2000 دولار للأوقية".

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وأضاف: "من المؤكد أن هذا يضع الدولار الأمريكي في نقطة ضعف مع اقتراب نهاية العام، وهو الشهر الذي يهبط فيه الدولار الأمريكي ويستفيد منه الذهب".

أسعار الذهب اليوم، فيتو

قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ويتوقع ما يقرب من الإجماع 17 من 19 مسؤولًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيكون أقل بحلول نهاية عام 2024 مما هو عليه الآن.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض العائد القياسي للسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس.

خفض سعر الفائدة في مارس

تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 89٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة في مارس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم السبائك التي لا تحمل فائدة.

وكتب محللو ANZ في مذكرة: "نتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من عام 2024. وبمساعدة المزيد من عمليات شراء البنوك المركزية، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول سعر الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024".

وينتظر المشاركون في السوق الآن قرارات البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في وقت لاحق من اليوم.

قد تمتد مكاسب الذهب الفوري إلى نحو 2054 دولارًا للأوقية، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

أسعار الذهب عند التسوية أمس

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع استقرار الدولار وانخفاض عوائد السندات قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنحو 0.20% أو 4.1 دولار إلى 1997.3 دولار للأوقية.

وتراجع معدل الزيادة في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر إلى 0.9% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 0.3% عما كان عليه في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة أمس.

أسعار الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 2.4% إلى 2045 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.17% إلى 2031 دولار للأوقية، على الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 102.360 نقطة.

أسعار المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.88 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.5 % إلى 938.70 دولارا وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 999.08 دولارا.