الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع لأعلى مستوى في أسبوع

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة، مشيرا إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.

 

الفيدرالي يدعم الذهب

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "لقد أدى التوجه الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الذهب، والذي استخدم الدعم عند 1980 دولارًا كنقطة انطلاق لكسر السقف البالغ 2000 دولار للأوقية".

Advertisements

 

وأضاف: "من المؤكد أن هذا يضع الدولار الأمريكي في نقطة ضعف مع اقتراب نهاية العام، وهو الشهر الذي يهبط فيه الدولار الأمريكي ويستفيد منه الذهب".

أسعار الذهب اليوم، فيتو

قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ويتوقع ما يقرب من الإجماع 17 من 19 مسؤولًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيكون أقل بحلول نهاية عام 2024 مما هو عليه الآن.

 

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض العائد القياسي للسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس.

 

خفض سعر الفائدة في مارس

تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 89٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة في مارس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم السبائك التي لا تحمل فائدة.

 

وكتب محللو ANZ في مذكرة: "نتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من عام 2024. وبمساعدة المزيد من عمليات شراء البنوك المركزية، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول سعر الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024".

 

وينتظر المشاركون في السوق الآن قرارات البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في وقت لاحق من اليوم.

 

قد تمتد مكاسب الذهب الفوري إلى نحو 2054 دولارًا للأوقية، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

 

أسعار الذهب عند التسوية أمس

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع استقرار الدولار وانخفاض عوائد السندات قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

 

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنحو 0.20% أو 4.1 دولار إلى 1997.3 دولار للأوقية.

 

وتراجع معدل الزيادة في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر إلى 0.9% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 0.3% عما كان عليه في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة أمس.

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

الذهب يواصل الصعود، أسعار المعدن الأصفر في ختام تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 2.4% إلى 2045 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.17% إلى 2031 دولار للأوقية، على الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 102.360 نقطة.

 

أسعار المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.88 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.5 % إلى 938.70 دولارا وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 999.08 دولارا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار الآن سعر الفائدة قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة الفيدرالى الامريكى

مواد متعلقة

الذهب يواصل الصعود، أسعار المعدن الأصفر في ختام تعاملات الأربعاء

هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها عقب تثبيت سعر الفائدة

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

ارتفاع جديد في أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

إيران توجه تهديدا لأمريكا بسبب قوة دولية فى البحر الأحمر، اعرف التفاصيل

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.75 %

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إعرف التفاصيل

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 608 أحكام قضائية فى أسوان ودمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية