الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، هبط مؤشر الدولار الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، بعد صدور قرار الفيدرالى الأمريكى لأدنى مستوياته بالقرب من 102.490 نقطة بحركة التعاملات، في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

اقرأ التالي: حركة مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

مؤشر الدولار، فيتو 

 

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عند 5.25 و5.50 %.

Advertisements

 

الفيدرالى الأمريكى، فيتو 

 

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير 

وحسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، اليوم الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

 

الدولار، فيتو 

 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا. 

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

 

الدولار، فيتو 

 

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الدولار الدولار بكام فى مصر مؤشر الدولار اليوم فى مصر الدولار بكام الان الدولار بكام فى القاهرة سعر الدولار فى البنك الأهلي الدولار بكام فى بنك قطر الدولار بكام فى بنك قطر الوطنى الدولار بكام فى بنك فيصل اسعار الدولار الان مؤشر الدولار

مواد متعلقة

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية، ترقب حذر لقرار البنك الفيدرالي اليوم

حركة مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-12-2023

الأكثر قراءة

هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

عرض ملابس النساء الداخلية ووضع سجاد الصلاة بالمرحاض، فيديوهات مشينة لجنود الاحتلال في بيوت غزة

تفاصيل الحالة الصحية لعمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد نقله للمستشفى

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

Advertisements

منوعات

المزيد

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

المزيد
الجريدة الرسمية