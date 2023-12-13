الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية، ترقب حذر لقرار البنك الفيدرالي اليوم

الفيدرالى الأمريكى،
الفيدرالى الأمريكى، فيتو

البنك الفيدرالي الأمريكي، تترقب البنوك المركزية بالعالم أجمع الآن قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بالبنك الفيدرالي الأمريكي والذي سيعلن عنه مساء اليوم، كما تترقب أسواق المال قرار سعر الفائدة  لمعرفة اتجاهات حركة المؤشرات العالمية مثل الدولار والذهب، ويتساءل العديد من المهتمين بالاقتصاد وأسواق المال عن توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة، وخلال السطور التالية  ترصد "فيتو" أبرز التوقعات لاجتماع الفيدرالي الأمريكي. 

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الفيدرالى الامريكى، فيتو 

 

الاجتماع الثامن والأخير للفيدرالي الأمريكي 

يمكن القول إن البنك الفيدرالي الأمريكي، قد بدأ في عقد آخر اجتماعاته هذا العام منذ أمس الثلاثاء حتى مساء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر حيث ينتظر الكثير قرار الفيدرالي خلال الدقائق القادمة، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي تعقد 8 اجتماعات على مدار العام لتحديد مصير سعر الفائدة الرئيسية، وذلك في محاولة منها للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل عنيف خلال الفترة الماضية.

جيروم باول رئيس الفيدرالي والوضع الاقتصادي الراهن 

وأعلن جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، مسبقا تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال نوفمبر الماضي، موضحا أن موظفي البنك المركزي يستبعدون فكرة حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك سعر الفائدة دون تغيير.

ويعتبر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مهما للأسواق حيث أنه يحدد سعر العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم، خاصة التي تربط عملتها بالدولار مثل دول الخليج، كما يسهم قرار بنك الفيدرالي الأمريكي، في تحديد أسعار الذهب في كل الأسواق في أنحاء العالم، وكذا تحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية. 

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الفيدرالى، فيتو 

 

ماذا حدث في اجتماع البنك الفيدرالي الأخير؟ 

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما، ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير. 

 

 

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