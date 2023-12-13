الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستوى 5.40%

مصرف الإمارات المركزي،
مصرف الإمارات المركزي، فيتو

مصرف الإمارات المركزي، قرر مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند مستوى 5.40 % ، تزامنا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على معدلات أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء. 

اقرأ التالي: البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

 

 

 

ماذا فعل البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة مساء اليوم؟

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه مساء اليوم الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عند 5.25 و5.50 %.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير في 2023 

حسم البنك الفيدرالي الأمريكي  منذ قليل، اجتماعه الأخير هذا العام، اليوم الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

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ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

 

الفيدرالى الأمريكى، فيتو 

 

ماذا حدث فى اجتماع البنك الفيدرالي الأخير؟ 

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما، ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير. 

 

الدولار الأمريكى، فيتو 

 

هل يؤثر قرار الفيدرالي على مؤشرات الذهب والدولار؟ 

بشكل غير مباشر يساعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تحديد أسعار الذهب في كل الأسواق في أنحاء العالم، وتحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية. 

ويكافح الدولار الأمريكي للعثور على الطلب بعد أرقام التضخم وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.4٪ خلال اليوم عند 103.65.

اقرأ التالي: المؤشر الرئيسي للذهب بالبورصة المصرية، عيار 21 يقترب من 2800 جنيه (تحديث لحظي)

 

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-12-2023

 

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