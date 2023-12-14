الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

عامل يخطف نجل تاجر وينهى حياته طمعًا فى طلب فدية

عامل يختطف نجل تاجر
عامل يختطف نجل تاجر وينهى حياته،فيتو

أقدم عامل على خطف نجل تاجر وقتله طعمًا فى الحصول على فدية من أسرة المجنى عليه  بالقليوبية وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

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تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا  من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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قطاع الأمن العام قسم شرطة الخصوص مديرية أمن القليوبية

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