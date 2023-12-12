الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مصدرو البصل: قرار حظر التصدير ظلم الفلاح على حساب شركات التجفيف

محصول البصل، فيتو
محصول البصل، فيتو

قال فهمي جليلة، أحد أكبر مزارعي ومصدري البصل: إن قرار رئيس الوزراء بمد حظر صادرات البصل المصري حتى نهاية مارس 2024، يفوت على مصر عائدات دولارية كبيرة، ولن يساهم في خفض  أسعار البصل في السوق أو حتى استقرارها كما لم يساهم في خفض الأسعار خلال شهور الحظر الأخيرة، مشيرًا إلى أن مساحات البصل المنزرعة خلال الموسم الجاري تشكل قرابة 350 ألف فدان بزيادة 200 ألف فدان عن الموسم الماضي، بعد ارتفاع أسعار البصل وإقبال المزارعين على زراعته ويبدأ موسم الحصاد لأول العروات خلال فبراير المقبل.

 

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وكشف جليلة في تصريحات لـ “فيتو” أن طلبات استيراد البصل المصري كبيرة في الوقت الحالي، وتزيد خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع إنتاجية البصل في الهند وباكستان وغيرها من الدول الرئيسية في العالم بإنتاج البصل، وأن قرار الهند بحظر تصدير البصل حتى نهاية مارس 2024 أيضا، جعل السوق العالمي متعطش إلى سلعة البصل وارتفع سعر الطن عالميا إلى 750 دولارا.

 

ولفت إلى أن المزارعين الذين يجنون محصولهم في فبراير المقبل بغرض التصدير وقعوا في أزمة كبيرة بسبب قرار تمديد حظر التصدير، وخاصة أن جميعهم يرغبون في تعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال السنوات الماضية، عندما انهارت أسعار البصل ووصل سعر الطن إلى أقل من ألف جنيه.

 

وأشار إلى أن مزارعي ومصدري البصل نظموا وقفة داخل معرض "فوود أفريكا" الذي انطلق، اليوم الثلاثاء، في مركز المنارة للمعارض، وطالبوا وزراء التموين والتجارة والصناعة بالتدخل لإنقاذ صادرات المزارعين والتي ستتأثر بشكل بالغ بسبب قرار الحظر.

 

ودعا جليلة الحكومة لمعاملة مصدري البصل مثل مصانع التجفيف التي تصدر أغلب إنتاجها من بودرة البصل والتي تعتمد على البصل الأبيض والذهبي، ويستهلك إنتاج الطن الواحد منها 7 أطنان من البصل، مشيرا إلى أن تلك المصانع التي تعمل وتصدر إنتاجها إلى الآن مازالت تعمل بكامل طاقتها، ومن المفترض أن يشملها القرار أيضا، وألا  يتضرر المزارعين وحدهم في حين تعمل تلك المصانع على حساب الفلاح.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر أمس الإثنين استمرار قرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.


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