نقطة انطلاق طوفان الأقصى.. حي الشجاعية كابوس يؤرق جنرالات الاحتلال.. وكمين القسام في شرق غزة يعيد الذكريات المؤلمة للجيش الإسرائيلي

خسائر قاسية تعرض علي جيش الاحتلال الثلاثاء في قطاع غزة وتحديدا في حي الشجاعية الذي يحمل ذكريات أليمة للجيش الإسرائيلي عقب مقتل 10 من جنوده بينهم ضباط في معارك شمالي قطاع غزة، لتصبح واحدة من أقسى الضربات التي تعرض لها الاحتلال منذ بدء العدوان في أواخر أكتوبر الماضي، حتى وصفها رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي بأن ما جرى أمس في الشجاعية حدث صعب.



قتلى جنود الاحتلال في حي الشجاعية

وفي التفاصيل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني".

وجاء على رأس قائمة القتلى، قائد الكتيبة المقدم، تومر جرينبيرج.

وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.

واندلع قتال عنيف بين الطرفين، وفي الأثناء انقسمت القوة الإسرائيلية إلى قسمين.

وهرعت قوة ثالثة إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجر حينها الفلسطينيون عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.

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أكبر أحياء قطاع غزة

حي الشجاعية من أكبر أحياء مدينة غزة، ويقع إلى الشرق مباشرة من مدينة غزة وينقسم إلى قسمين الشجاعية الجنوبية (التركمان) والشجاعية الشمالية (جديدة).

بُنى خلال عهد الأيوبيين، وينسب في تسميته إلى “شجاع الدين عثمان الكردي” الذي استشهد في إحدى المعارك بين الأيوبيين والصليبيين سنة 637 هجري-1239 ميلادي- قد أنتصر المسلمون في هذه المعركة وكانت بعد معركة حطين.

يسكنه حوالي 100 ألف نسمة، وتحتوي الشجاعية على العديد من الهياكل القديمة والمساجد والمقابر.

تبعد مقبرة الحرب العالمية الأولى 2 كيلومتر إلى الشمال من المركز التجاري في الحي.

مشهد مؤلم لدولة الاحتلال عقب كمين المقاومة بحي الشجاعية

وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت صباح الأربعاء بالمؤلم والصعب بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة.

وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن 9 من القتلى سقطوا في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة، إثر كمين محكم نصبته فصائل المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة، حيث دارت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وفرقة إسرائيلية، حيث تم إلقاء قنابل على هذه الفرقة واستهدافهم بالنيران، ما اضطرها إلى الانقسام إلى مجموعتين.

قطاع غزة، فيتو



ذكريات أليمة وخسائر تاريخية فادحة لقوات الاحتلال في حي الشجاعية

ينظر الإسرائيليون إلى حي الشجاعية في غزة – بحسب تقارير فلسطينية - كلعنة تلاحقهم في حروبهم المتتالية على القطاع وكابوس لا يستطيعون التخلص منه، بل يخوضون الحرب بذكرياته في أعقاب تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في جولات عسكرية سابقة، منها خلال عدوانه على غزة عام 2014 واستهداف ناقلة جنود مدرعة من منطقة الشجاعية، ما أدى إلى مقتل عدد من جنود لواء جولاني.

ويعود حي الشجاعية في هذه الحرب، لتكبيد جيش الاحتلال خسائر أخرى بمقتل 10 من جنوده يوم أمس فقط، من لواء جولاني الذي يعتبر تاريخه أسود مع غزة، هذا عدا عن قتلى وجرحى الأيام الماضية في المعارك المختلفة بالقطاع.

وكان العديد من المسؤولين الإسرائيليين قد لمحوا إلى "الحساب المفتوح" مع الشجاعية أو أشاروا إليه مباشرة ومن بينهم وزير الأمن يوآف جالانت الذي قال، في الرابع من الشهر الجاري، خلال لقاء مع الجنود من وحدة جولاني على حدود غزة، إن "مقاتلي جولاني يعودون إلى الشجاعية من أجل إغلاق الحساب ولن يتركوه حتى القضاء على جميع البنى التحتية العسكرية.

#الجزيرة تحصل على لقطات لكتائب القسام لما تقول إنه اشتباكات ومشاهد للمعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/wmJ2y2rpfO — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 13, 2023



كابوس حي الشجاعية لجيش الاحتلال

مصطلحات كثيرة أطلقها الإسرائيليون على حي الشجاعية، الواقع شرق مدينة غزة، واصفين إياه بأوصاف تعبر عن أفكارهم تجاه هذه المنطقة، منها "كابوس" ولعنة" و"معقل الإرهاب" وغيرها من الأوصاف.

وادعى موقع "والاه" العبري في تقرير نشره الأربعاء، أن "حي الشجاعية معروف منذ سنوات كمعقل إرهابي وحشي وخطير"، مشيرًا إلى سقوط عدد من الجنود فيه وإلى قصف جوي ومدفعي مكثّف استهدف الحي خلال الليلة الماضية، مضيفًا أن المعارك الضارية في هذا الحي ستشتد أكثر في الأيام القريبة.

وأضاف أنه "على مر الحروب الماضية التي أدارتها إسرائيل في قطاع غزة، سقط في حي الشجاعية عدد كبير من الجنود وفي الحرب الحالية فتح التاريخ الدامي للحي فصلًا جديدًا".

وفي حروب إسرائيل السابقة على قطاع غزة خاض جنود لواء جولاني عددًا كبيرًا من المعارك داخل الشجاعية، منها خلال العدوان على غزة عام 2008 وتكبد عددًا كبيرًا من القتلى.

وفي العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 2014 خاض جنود لواء جولاني خلال العملية البرية في قلب حي الشجاعية، معارك ضارية أيضًا، حيث خرج لهم المقاومون من كل مكان واستخدم الجيش الإسرائيلي نيرانًا مكثفة بلا حدود.

وفقد اللواء 14 من جنوده داخل الشجاعية وحدها خلال العدوان المذكور، بعد عملية عسكرية استدرجت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيها عددًا من جنود الاحتلال، كما أعلنت عن أسر الجندي أورون شاؤول.

وتعتبر إسرائيل أن أقوى كتائب حركة حماس تتواجد في حي الشجاعية.

ونقل موقع "والاه" عن أحد الضباط المتواجدين في الشجاعية قوله إن من أهداف القتال هناك، تفكيك خط المنازل الذي تعتبر إسرائيل أنه يهدد كيبوتس "ناحل عوز" وبعض مناطق غلاف غزة.

معارك حي الشجاعية مع الاحتلال رمز للمقاومة الفلسطينية

واعتبر المراسل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أن الحساب المفتوح لدى لواء جولاني مع حي الشجاعية "طويل ودامٍ"، وأن اللواء يتذكر استهداف ناقلة الجنود المدرعة عام 2014 "حيث تلقت الكتيبة 13 ضربة قوية بمقتل 7 جنود واختطاف جثة أورون شاؤول".

واعتبر الكاتب أن حركة حماس، حولت تلك المعركة إلى رمز وأقامت وسط حي الشجاعية نصبًا تذكاريًا لها، مضيفًا "المعركة على الشجاعية هي إلى حد كبير معركة أيضًا على الرمز والوعي في هذه الحرب".



تعتبر إسرائيل أن أقوى كتائب حركة حماس تتواجد في حي الشجاعية



وخلال لقاء لخريجي لواء "جولاني" الإسرائيلي على مر الأجيال، الأسبوع الماضي، فإن اللقاء ذكر الكثير من الجنود والضباط السابقين، بـ"الحساب المفتوح" مع الشجاعية.

ونقلت "معاريف" عن أحدهم قوله: "تقريبًا جميع الضباط الكبار في اللواء لديهم حساب مع الحي".

وفي مقال، في صحيفة "ماكور ريشون"، في العاشر من الشهر الجاري، اعتبر المراسل العسكري نوعام أمير، حي الشجاعية "البقعة

تعداد الفلسطينيين، فيتو



نقطة بداية عملية طوفان الأقصى

السوداء لعملية الجرف الصامد -عدوان 2014-"، مضيفًا أنها ذات المكان الذي شنت منه المقاومة عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، "وفي خضم الحرب، يرى قادة القوات الميدانية أنه من المهم استكمال مهمة القضاء على حماس".

وفي إطار التحريض على الشجاعية قال الكاتب إنها "تبدو من النظرة الأولى كأي مخيم لاجئين مزدحم، ولكن بعد عدة جولات قامت بها طائرات مسيرة ووسائل تكنولوجية أخرى ظهر واقع مختلف: جميع البيوت، والمساجد، والعيادات، والمدارس والروضات هي غطاء لمواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية"، على حد زعمه.

وادعى: "لا يوجد في الشجاعية أي منزل لم تجد فيه القوات مواد متفجرة وصواريخ جاهزة للإطلاق وفتحات أنفاق، أو فدائيين يختبئون في الأماكن المفخخة"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي دخل هذا الأسبوع إلى حي الشجاعية، البقعة السوداء خلال عملية الجرف الصامد ولم ينس للحظة واحدة، أن هذا الحي ليس مجرد رمز لحركة حماس ولكنه قد يتحول أيضًا إلى رمز للحرب الحالية".

ونقل المراسل العسكري عن ضباط يتواجدون في الشجاعية قولهم: "سنفكك الشجاعية. نحن نتذكر بالضبط ما حدث هنا"، متوعدين بالقضاء على المقاومة.

قتلى الاحتلال في حي الشجاعية، فيتو



المعركة الصعبة في الشجاعية



أما المراسل العسكري للقناة "12" نير دفوري، فكتب، الأربعاء، أن "المعركة الصعبة في الشجاعية والتي قُتل فيها يوم أمس 10 جنود، أثارت من جديد انتقادات علنية معروفة، تم الادعاء في إطارها بأن الجيش الإسرائيلي يخاطر بالجنود الذين يدخلون راجلين إلى منطقة غير مطهرة بدون قصف جوي كافٍ قبل ذلك".

وأشار دفوري إلى أن إحدى أكبر المشاكل التي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية هي أن القصف الجوي وأيضًا المدفعي لتمهيد الأرضية لدخول القوات الراجلة، لا ينجز المهمة، ذلك أنّ تفكيك كتائب حماس أو المناطق التي تعمل منها، لا يكفيها القصف من الجو وإنما لا بد منها الوصول إلى الداخل وهدم المناطق ومواجهة المقاومين فوق وتحت الأرض وجمع معلومات استخباراتية هامة.

ولفت المراسل العسكري، إلى أهمية وصول القوات الإسرائيلية إلى تلك المنطقة، من وجهة نظر الاحتلال، من أجل تفكيك حماس وأيضًا إنشاء "منطقة عازلة" بين حي الشجاعية وكيبوتس ناحل عوز الموجود على مسافة 700 متر فقط، على الجانب الآخر من الحدود.

وخلص الكاتب إلى وجود ثمن لا بد من دفعه لدى الدخول البري ودخول القوات الراجلة إلى بعض المناطق في قطاع غزة، والتي تتسبب في مواجهة مباشرة مع المقاومين وبالتالي خسائر في الأرواح.

