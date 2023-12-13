قصف عشوائي إسرائيلي يستهدف دير البلح شرق غزة وتدمير مقبرة الفلوجة (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية عشوائية على صفوف الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

غارات جوية شرق دير البلح

وأسفرت الغارات الجوية على مناطق متفرقة شمالي وجنوبي قطاع غزة، عن وقوع قتلى وجرحى، وذلك حسبما أفادت وكالة “روسيا اليوم”.

واستهدفت قوات المدفعية الإسرائيلية مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

واستقبل مستشفى شهداء الأقصى طفلين قتلا في استهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات.

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وتعرضت مناطق متفرقة من محافظة دير البلح المحافظة الوسطى لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، إلى جانب تعرض مدخل مخيم البريج لغارة جوية إسرائيلية.

كما استقبل مجمع ناصر الطبي 19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء استهداف القوات الإسرائيلية لتجمعات سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى الذين استقبلهم المشفى إلى 40 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية غرب مدينة خانيونس.

فيديو خاص للجزيرة يظهر ما أحدثه الاحتلال في مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/iU0DHIMHhq — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 13, 2023

وأظهر مقطع فيديو خاص لقناة الجزيرة القطرية، ما أحدثه الاحتلال في مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع غزة

بيانات كتائب القسام عن القصف

أعلنت "كتائب القسام" استمرار الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وأكدت "القسام" أن مقاتليها استهدفوا 7 دبابات وناقلتي جند إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس جنوبي القطاع، كما تم تدمير ناقلة جند بشكل كامل شرق المدينة بقذيفة "P29".

كما أعلنت "القسام" قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا بالشراكة مع مقاتلي حركة "سرايا القدس" وسط قطاع غزة من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين محكم والاشتباك معهم من المسافة نقطة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وبعدها دكت مدفعية "القسام" و"سرايا القدس" المنطقة بقذائف الهاون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 شهيد وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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