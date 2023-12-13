أسرار جديدة عن قتلى لواء جولاني بغزة، أحدهم قائد حدود مع مصر والآخر توعد بإبادة الفلسطينيين

لواء جولاني، أثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 10 جنود للاحتلال، أمس الثلاثاء، في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، بينهم قائد فرقة في لواء جولاني العقيد اسحق بن بساط، 44 عامًا، من شدا يعقوب، وقائد الكتيبة 13 في لواء جولاني، تومر جرينبيرج، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قتلوا في الشجاعية بغزة.

مقتل إسحاق بن بساط قائد كتيبة القطط الصحراوية

وعن لواء جولاني، كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن ضابط الاحتلال إسحاق بن بساط، أو بشاط، هو قائد "لواء باران"، الذي تأسس عام 2018، وكانت مهمته حماية حدود الاحتلال الإسرائيلي مع حدود مصر، وتم نشر كتيبته من القطط الصحراوية على حدود سيناء.

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مقتل المقدم تومر جرينبرج، فيتو

أما قائد كتيبة 13 بـ لواء جولاني، الذي أُعلن عن قتله من قبل جيش الاحتلال، فهو العقيد تومر جرينبرج، الذي ظهر، قبل إعلان مقتله بأيام قليلة، في مقطع فيديو يتوعد فيه المقاومة الفلسطينية في غزة بقتل أكبر عدد منهم، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن المقاومة الفلسطينية فاجأت الكتيبة، واستهدفتهم في كمين.

إعلان مقتل بن بساط وجرينبيرج أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تباروا في الكشف عن هوية قادة الاحتلال الذين تم استهدافهم من قبل المقاومة الفلسطينية والقضاء عليهم.

بن بساط مهمته حماية الحدود الإسرائيلية مع مصر

وقال وسيم فاضل إن العقيد اسحق بن بساط، الذي أعلن جيش الاحتلال عن مقتله "هو قائد لواء "باران"، الذي أعلن جيش الاحتلال عن تأسيسة في عام 2018، وكانت مهمته حماية الحدود الإسرائيلية مع مصر"

مقتل تومر بن بساط وإسحاق بن بساط، فيتو



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن لواء "باران"، الذي كان يقوده إسحاق بن بساط، هو لواء مختلط من الإناث والذكور، هو مكون من كتيبتين هما: "الفهد"، و"كاراكال"، التي تسمى (القطط الصحراوية النسائية). والهدف من اللواء تعزيز بناء قوة الكتيبتين تحت قائد واحد، وهو العقيد إسحاق بن البساط، واستمرار مهمة حماية الحدود مع سيناء.

كما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل المقدم تومر جرينبرج، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني، وضابط برتبة عقيد من لواء "يفتاح"، الذي توعد أهل غزة والمقاومين بالقتل والإبادة.

هذا اللي يتكلم بالمقطع اسمه العقيد تومر غرينبرغ، قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني، قبل ايام وكان يقول:



"تعالو وانظرو من استعد بشكل أفضل لهذه المعركة… لدينا رغبة قوية في مهاجمة وقىًل أكبر عدد من المقاتلين"



العقيد من ضمن اللي قىًلو في حي الشجاية… pic.twitter.com/4nz6Npm6db https://t.co/Sryws6DbAI — MOATH | معاذ (@M0ATH) December 13, 2023



ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "الاخبار الحلوة" للتعبير ارتياحهم للإعلان عن مقتل 8 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذي شاركوا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للمدنيين في غزة، ومن بينهم إسحاق بساط وتومر جرينبرج، من لواء جولاني.

تومر جرينبرج توعد بإبادة الفلسطينيين فقتلته المقاومة

وعلق معاذ قائلًا: "هذا اللي يتكلم بالمقطع اسمه العقيد تومر جرينبرج، قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني، قبل أيام وكان يقول: "تعالو وانظرو من استعد بشكل أفضل لهذه المعركة… لدينا رغبة قوية في مهاجمة وقىًل أكبر عدد من المقاتلين" العقيد من ضمن اللي قىًلو في حي الشجاية… العقيد نفسه كان يهدد ويقول انهم من 15 عام يستعدون للمواجهة هذه، وكان اخر مقطع صوره كتيبة جنود الاحتلال هؤلاء وهم فرحانين في مدرسة وانها من أصبحت موقع عسكري لهم في حي الشجاية بعًزة… تعرفون وش صار على اللي بالمقطع كلهم ؟! بعد وقت قصير من تصويرهم لهذا الفيديو قتلوا بكمين من المقاومة…".

صباح الخير، هذا كان اخر مقطع صوره كتيبة جنود الاحت.لال ذولا وهم فرحانين في مدرسة وانها من صارت موقع عسكري لهم في حي الشجاية بعًىرًة…



تعرفون وش صار على اللي بالمقطع كلهم ؟؟!



بعد وقت قصير من تصويرهم لذا الفيديو طاحو بكمين من للمقاومة… ونتيجته كلهم قىًلو. pic.twitter.com/sY1FNgj09i — MOATH | معاذ (@M0ATH) December 13, 2023



وقالت خديجة أبو خضرا: " المقدم تومر غرينبرغ من مستوطنة ألموج، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني. العقيد إسحق بن باسات من مستوطنة سدى يعقوب، قائد وحدة مقر العمليات في لواء غولاني. أعلن عن مقتلهما في غزة اليوم. المقدم سلمان حبكة من يانوح، قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 (قتل في 01/11).

رتب ومناصب قتلى لوء جولاني في غزة

وعلق عمر طاهر قائلًا: "عايزك بس تركز معايا كدة وتبص على الرتب والمناصب ونوع السلاح التابع له القتيل. العقيد اسحق بن باشيت أو بساط، 44 عامًا، قائد لواء جولاني، قتل في شمال قطاع غزة. المقدم تومر غرينبرغ 35 عامًا، قائد الكتيبة 13 لواء جولاني، قتل في شمال قطاع غزة. الرائد بن شيلي 26 عاما, قائد فصيلة من المقاتلين في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669) - قتل في شمال قطاع غزة. الرائد روعي ملداسي 23 عامًا, قائد سرية في الكتيبة 13 لواء جولاني، قتل في شمال قطاع غزة."

قتلي جيش الاحتلال من لواء جولاني، فيتو



وتابع عمر طاهر قائلًا: "الرائد موشيه أفرام بار أون 23 عاما، قائد سرية في الكتيبة 51 لواء جولاني، قتل في شمال قطاع غزة. الرائد روم هيشت (20 عاما)، مقاتل في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في شمال قطاع غزة. النقيب ليل حيو 22 عامًا، قائد فصيلة في الكتيبة 51 لواء جولاني، قتل في شمال قطاع غزة.. الرقيب عيران ألوني 19 سنة، مقاتل في الكتيبة 51 في لواء جولاني، قتل في شمال قطاع غزة. الرقيب أخيا دسكال 19 عامًا، مقاتل في الكتيبة 51 لواء جولاني، قتل في شمال قطاع غزة.. الرقيب أوريا يعقوب 19 عامًا، مقاتل في الكتيبة 614 كلية الهندسة القتالية، قتل في شمال قطاع غزة."