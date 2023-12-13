أربعاء الرعب في إسرائيل، صافرات الإنذار تدوي بمدن الاحتلال وتساقط جنوده كالذباب بقطاع غزة

يستحق اليوم، أن يطلق عليه أربعاء الرعب في إسرائيل، لما تعرض له الاحتلال خلال الساعات الماضية سواء على الصعيد العسكري والسياسي والأمني.

خسائر الاحتلال في حي الشجاعية

وبعد خسائر جيش الاحتلال الصعبة كما وصفها قادة جيشه في حي الشجاعية، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "استهداف 3 دبابات ميركفاه شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ".

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة وقصف تحشداته بداخل القطاع، وفي الوقت نفسه، تستمر في إطلاق الصواريخ نحو المدن والبلدات الإسرائيلية من غلاف غزة وحتى وسط تل أبيب.

إطلاق 6 صواريخ من غزة على أسدود

وتم إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة على مدينة أسدود الإسرائيلية شمالي القطاع، وسقط أحدها بشكل مباشر على محل تجاري في المدينة، ولم تتوقف صافرات الإنذار في تل أبيب حسبما أفادت وكالة “روسيا اليوم”.



وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسئوليتها عن "قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين".

صعوبة عودة الحياة إلى طبيعتها في المستوطنات

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف جالانت التقى في مدينة سديروت المجاورة لأسدود مع رئيس البلدية ألون دافيدي، وقال له: "السؤال الآن هو كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة المدينة إلى العمل بكامل طاقتها. في تقديري لن يستغرق الأمر وقتا طويلا".

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وأجاب دافيدي: "استدرت وسمعت السكان. عندما سئلوا عما إذا كانوا سيعودون أجابوا على الفور كلا. سنعود حين نشعر بأن هناك أمنا وأن الواقع يتغير، الكل يريد النصر وتدمير حماس"، فأجاب غالانت: "هذا ما سيحدث، سنهزم حماس".

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة وقصف تحشداته بداخل القطاع، وفي الوقت نفسه، تستمر في إطلاق الصواريخ نحو المدن والبلدات الإسرائيلية من غلاف غزة وحتى وسط تل أبيب.

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