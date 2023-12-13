حماس عن مقتل 10 جنود للاحتلال: غزة مقبرة الغزاة

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن إعلان الاحتلال مقتل عشرة جنود للاحتلال أغلبهم من الضباط في الشجاعية يؤكد فشل قادة الكيان الإسرائيلي وجيشه في مواجهة بأس المقاومة.

حماس تعلق على مقتل ١٠ جنود إسرائيليين

وقالت حركة حماس في بيانها إن كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة.

وجاء في بيان حركة حماس: " نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يوميا بالعشرات".

وفي إطار أحداث فلسطين وإسرائيل وتمدد الصراع خارج نطاق غزة، كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أخطآ إصابة ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب.

استهداف ناقلة تجارية في البحر الأحمر

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن مسؤول أمريكي أكد أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث.

وبالأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الفرنسي، أن سفينة فرنسية كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت، أمس الإثنين، مسيرة كانت تهدد ناقلة ترفع علم النرويج هاجمها عناصر ميليشيا الحوثي في اليمن.

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وأضافت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان، أن الفرقاطة "لانغدوك" متعدّدة المهام "اعترضت ودمرت مسيّرة كانت تهدد بشكل مباشر ستريندا" ثم "تموضعت لحماية الناقلة، وحالت دون محاولة اختطاف السفينة".

ومن جانبها قالت شركة موينكل كيميكال تانكرز المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية، التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن اليوم الثلاثاء لرويترز، إن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل، إن طاقم الناقلة ستريندا المؤلف من 22 شخصًا من الهند ولم يصب أحد منهم بأذى.

وأعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي، مسئوليتهم عن تنفيذ هجوم استهدف ناقلة نفط التجارية "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وأضاف أن الجماعة منعت، خلال اليومين الماضيين، مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات، ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

وجددت الجماعة التعهد بأنها "ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الاسرائيلية، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

هجمات الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر

ومنذ أيام أدانت بريطانيا هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر وحملت إيران مسؤولية أعمال من وصفتهم بـ"وكلائها وشركائها".

وقالت بريطانيا، إن إيران تقدم منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للحوثيين، لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات وكلائها وشركائها.

استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، سترسل قطعا بحرية وغواصة للبحر الأحمر، بعد استهداف سفن تابعة لها من قبل جماعة الحوثي.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.