جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في لواء جولاني وإصابة جندي بغزة

أحداث غزة اليوم ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ضابط من لواء "جولاني" وإصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة.

وذكر أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاما) من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني".

IDF announces the death of an officer during fighting in the northern Gaza Strip yesterday, bringing the death toll in the ground offensive against Hamas to 69.



He is named as Cpt. Liron Snir, 25, a team commander in the Golani Brigade's reconnaissance unit, from Ofra. pic.twitter.com/BQDkAFT9vB Advertisements November 22, 2023

بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.

تمديد الهدنة

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على إمكانية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وربطتها بـ "عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم الحركة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، في تصريحات لموقع "الحرة"، الأربعاء، "إسرائيل تشكر الولايات المتحدة، مصر، قطر، وجميع الأطراف التي شاركت بالمفاوضات".

وتعقيبا على بيان قطري أشار لإمكانية "تمديد الهدنة الإنسانية"، أشار حياة إلى اعتماد ذلك على "عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم حركة حماس".

والأربعاء، أكدت قطر توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على "هدنة إنسانية" مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها مع مصر والولايات المتحدة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".

وأضافت أن اتفاق التبادل يشكل المرحلة الأولى "على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وتابعت أن "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

وأكدت قطر "استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق".

من جانبها أصدرت حركة حماس بيانًا شاملًا بنصوص الاتفاق الذي صدقت عليه حكومة الكيان الصهيوني بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.