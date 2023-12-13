تحديات تواجه الاقتصاد المصري وتضر المواطن.. عدم استقرار سعر الصرف.. عجز الناتج المحلي.. وخفض التصنيف الائتماني «الأبرز»

الاقتصاد المصرى، تعاقبت الأزمات والتحديات العالمية على الاقتصاد المصري بدءا من انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من خسائر اقتصادية جسيمة، مررا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الطاقة والغذاء، انتهاءً عند حرب غزة، ويمكن القول إنها قد أضرت كل هذه العوامل بالنشاط الاقتصادي العالمي وأبطأت من معدلات نموه، وزادت من ضبابية الآفاق المستقبلية، وبطبيعة الحال، تأثرت مصر جراء توالي الأزمات العالمية بسبب العولمة الاقتصادية والانفتاح التجاري على العالم، وذلك بعدما حقق الاقتصاد المصري أعلى معدلات نموه خلال العام المالي 2021/2022، وحصد إشادة دولية من المؤسسات العالمية.

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الاقتصاد المصرى، فيتو

تحديات عديدة تواجه الاقتصاد المصرى

كما أن الاقتصاد المصري واجه تحديات على عدة محاور وأصعدة مثل: خفض معدلات الدين، العجز للناتج المحلي والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل دائم وفورى، ايضا احتياج الاقتصاد إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة مثل: ( خفض معدلات الدين، العجز للناتج المحلي، الحفاظ على فائض أولي، إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي، إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ).

السؤال هنا الذى يطرح نفسه هل وكالات التصنيف الائتمانية مازالت معتقدة أن هناك مشكلة بالاقتصاد المصري وأنه غير قادر بتاتا، على سداد ديونه ولا يملك السيولة الدولارية، وبه مخاطر ائتمانية عديدة؟ وما هى معايير وكالات التصنيف الائتمانية التى على أساسها يتم التعامل مع الدول وتصنيفها ؟

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يمن الحماقى، فيتو

خبيرة الاقتصاد يمن الحماقى: عرض لأبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى

ومن جانبه تقول يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية فى تصريحات خاصة لــــ “ فيتو ”:من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وأيضا تضر المواطن بشكل مرعب هو عدم استقرار سعر الصرف، وبالتالي ذلك الأمر يجب أن يكون أولوية عند المسئولين عن الاقتصاد، الاقتصاد المصري يحتاج إلى عدة ركائز مهمة لتقوية الوضع الاقتصادي مثل: إصلاح هيكلي حقيقي بشكل قوى فذلك الأمر أولوية قصوى بالإضافة إلى التطوير المؤسسي للدولة بالإضافة إلى مكافحة الفساد أيضا مكافحة عدم التعارض بين المصلحة العامة والخاصة ووجود رؤية واضحة بالموارد الأساسية، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار سنويا وهذا الامر لم نستطع تحقيقه بسبب التضارب بن المصلحة العامة والخاصة.

وأضافت الحماقي قائلة: الاقتصاد المصري يحتاج إلى المتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى وجود آلية واضحة للوصول إلى النتائج المطلوبة للنهوض السريع بالاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي له وجهة نظر ترى أن الاقتصاد المصري حاليا من الاقتصادات الصامدة مثلما قالت جولي كوزاك مديرة الاتصال بصندوق النقد الدولي.

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وكالات التصنيف الائتمانى، فيتو

تقارير وكالات التصنيف

ونتيجة لتقارير وكالات التصنيف تم تخفيض درجة مصر ورغم المبررات اللي قالتها الوكلات، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B3إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن ده بسبب حجم الضغوطات اللي بيواجها الاقتصاد المصري، وفي ظل أزمة العملة الأجنبية التي تهدد بتراجع قدرة البلد على تحمل الديون، كما أرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى عدة أسباب أهمها استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، وهى بطبيعة الحال نفس أساب وكالة فيتش لتخفيض تصنيف مصر الائتمانى، كما أنه وبعد شهرين من إعلان تصنيفهم للاقتصاد المصرى، قامت مصر بسداد ديون وفوائد والتزامات خارجية واحتياجات مصر من النقد الأجنبي بقيمة بلغت 17.8 مليار دولار خلال 10 شهور الماضية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

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مؤشرات، فيتو

زيادة الاحتياطي النقدي

واستطاع الاقتصاد المصرى زيادة الاحتياطي النقدي حيث زاد مرتين منذ إعلان وكالات التصنيف لقرارهم بخصوص مصر كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، للشهر الخامس عشر على التوالي، وفق بيان للبنك، بالاضافة الى انه فى آخر شهرين قامت مصر بشراء ذهب بـقيمة 2.5 مليار دولار وزاد احتياطي الدهب لأكتر من 8 مليارات دولار في البنك المركزي، كما أن التصريحات الأخيرة من رئيسة الصندوق التى أكدت على الدعم الكبير لمصر في الفترة المقبلة واحتمال رفع قيمة القرض المصري من 3 إلى 6 مليارات دولار أمريكى.

صندوق النقد الدولي ، فيتو

جدير بالذكر، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد كشفت أنها عقدت اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدة " دعم الصندوق لهذه الإصلاحات "، وقالت جورجيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ ( كوب28 )، إن مصر قد قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد وهذا خلق كثيرا من الفرص للقطاع الخاص واستثماراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للأطراف الأكثر حاجة، معقبة: "قد ناقشنا كيف يمكننا دعم هذا التوجه ".