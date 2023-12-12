تراجع معدلات التضخم الأمريكي يفتح الباب للحديث عن خفض الفائدة.. وتوقعات بابقاء الاحتياط الفيدرالي المعدل ما بين 5.25% إلى 5.50%

بيانات إحصاءات العمل الأمريكي، أفادت بيانات إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك والتى تسمى (CPI)، انخفض إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر الماضى.

واستقر التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 4% وهو الأمر الذى كان متوقعا.

تكهنات بخفض سعر الفائدة، ماذا سيفعل جيروم باول في اجتماع الفيدرالي

ومن جانبة قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: يحسم البنك الفيدرالى الأمريكى قراره بشأن سعر الفائدة غدا الأربعاء، كما سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، قراره النهائي بشأن السياسة النقدية لهذا العام 2023، وسط توقعات قوية، بأن يبقى "الاحتياطي" أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% -5.50% حتى الربع الأول من عام 2024 .

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واضاف قائلا: بجانب قرار السياسة النقدية، سيصدر مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ملخصًا محدثًا للتوقعات الاقتصادية، والذي يتضمن "مخطط النقاط" الذي يحدد توقعات صناع السياسة النقدية عالميا حول الاتجاه الذي يمكن أن تتجه إليه أسعار الفائدة في المستقبل القريب كما سيتم إصدار توقعات بشأن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة، ايضا .

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نبيل فرج، فيتو

صدور الكلمة الحاسمة لجيروم باول الأربعاء 13/12/2023

من المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي لـ"جيروم باول" غدا الأربعاء كانت المرة الأخيرة التي تحدث فيها الرجل علنًا، في الأول من ديسمبر الجاري، عندما وصف التكهنات بخفض سعر الفائدة بأنها "سابقة لأوانها".

جيروم باول، فيتو

ماذا حدث فى اجتماع البنك الفيدرالى الأخير؟

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

جدير بالذكر أن التصريحات المجمعة التي سيطرحها "باول" ستعطي إجابات حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة.

البنك الفيدرالى الامريكى، يحسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، أيام 12 و13 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار استعداداته للإعلان عن أسعار الفائدة الرئيسية في الفترة القادمة، وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، ويستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية في البلاد .

ويمكن القول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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البنك الفيدرالى الامريكى، فيتو

ماذا حدث فى اجتماعات البنك الفيدرالى الاخير ؟

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

ما هى توقعات بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى؟

وتوقع موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق حدوث ركود معتدل، لكنهم أزالوا هذه التوقعات في العروض التقديمية لصانعي السياسات قبل الاجتماع السابق في سبتمبر.

ويعتبر قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، مهما للأسواق لأنه يحدد أسعار العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار مثل دول الخليج.

الفيدرالى الامريكى، فيتو

هل يؤثر قرار الفدرالى على مؤشرات الذهب والدولار؟

بشكل غير مباشر يساعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تحديد أسعار الذهب في كل الأسواق في أنحاء العالم، وتحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.

ويكافح الدولار الأمريكي للعثور على الطلب بعد أرقام التضخم وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.4٪ خلال اليوم عند 103.65.

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الذهب، فيتو

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توقعات البنوك والوكالات الاقتصادية الدولية لما سيحدث بأسعار الفائدة

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل، في وقت أبكر من توقعاته السابقة للربع الرابع، مستشهدًا بأخبار تضخم أفضل، بينما تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير 2024، في ظل النمو الأقوى من المتوقع، على أن يثبت البنك المركزي سياسته النقدية حتى يوليو 2024، ثم يُخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية العام.