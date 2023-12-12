خبيرة: هبوط جماعي لمؤشرات البورصة وصعود إيجابي باختراق المستوى ٢٤٩٠٠ نقطة

البورصة المصرية، قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: مؤشرات البورصة الآن في مرحلة تجميع والمؤشر الثلاثيني ( أكبر 30 شركة فى السوق ) لديه مقاومة واختبار حقيقى عند المستوى ٢٤٩٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٥٦٠٠ نقطة، والدعم الرئيسي للمؤشر ٢٤٠٠٠ نقطة، والمؤشر السبعيني لديه مقاومة عند المستوى٥٥٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٨٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ٥١٠٠ نقطة .

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صفاء فارس، فيتو

ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، وخسر راس المال السوقى نحو 4.7 مليار جنيه لتستقر عند 1.610 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 28812 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10250 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5122نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 7438 نقطة.

مؤشرات البورصة، فيتو

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تداولات جلسة امس الاثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة.

مؤشرات، فيتو

حركة تداولات البورصة المصرية الاحد

البورصة المصرية، تباين بأداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وأول أيام العملية الانتخابية، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 129.168 ألف حركة تعاملات، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92 % عند مستوى 24.211.14 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 29607 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10460 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76 % عند مستوى 5.193.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72 % عند مستوى 7.549.68 نقطة.