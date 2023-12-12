تعيينات وإعفاءات، الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، عددا من الأوامر الملكية مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشرت صحيفة «سبق» السعودية، تضمنت الأوامر الملكية:

‫- تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

‫- تعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

- إعفاء الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.

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- تعيين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه.

- تعيين الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

- ‫ تعيين الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.

‫- تعيين الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

- ‫ تعيين الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

‫- إعفاء الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه

- تعيين الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

-‫ تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعدًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

-‫ تعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

-‫ تعيين الأستاذ خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشارًا بـ الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

- تعيين المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

-‫‫ تعيين مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أمينًا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

-‫‫ ‫تعيين المهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أمينًا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

-‫ تعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

- ‫ تعيين زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.