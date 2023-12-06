الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

محمد بن سلمان عن زيارة بوتين للسعودية: ضيف خاص للمملكة

بوتين وبن سلمان،
بوتين وبن سلمان، فيتو

قال ولي العهد السعودي  محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بن سلمان: لدى السعودية وروسيا فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن  السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

ووصف بن سلمان الرئيس بوتين بأنه "ضيف خاص" للمملكة.
وقبل وقت سابق من اليوم، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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بوتين في أبو ظبي



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوتين في أبوظبي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ودون عوائق.

وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة يقوم على أساس "حل الدولتين

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