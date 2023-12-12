الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة مد التصويت ليوم رابع

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024 ، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تصدر أية قرارات بشأن بمد التصويت ليوم رابع، وإنما القرار باستمرار فتح اللجان الانتخابية حتى تصويت أخر ناخب بجمعية الانتخاب وفقا لصحيح القانون.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي سير عمليات التصويت في ثالث وأخر أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات وجود إقبال كبير وكثافات عالية في كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

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وقال أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع مجريات العملية الانتخابية حتى انتهاء عمليات الفرز.

وأكد أن الهيئة تواصل العمل لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم على مستوى كافة اللجان في الانتخابات الرئاسية

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)

قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)

حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)

بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)

الشرطة النسائية تتصدر لجان التأمين في الانتخابات الرئاسية في الدقهلية

وكانت فيتو قد رصدت خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات، ومنها:

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

عشان خاطر مصر، سائق تاكسي ينقل الناخبين مجانا للجان الانتخابات الرئاسية (صور)

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

الأطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

مصحف وصليب، المسلمون والأقباط يد واحدة أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الأقصر (صور)

ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة

الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)

محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

الانتخابات الرئاسية 2024، الأمهات يحرصن على اصطحاب الأطفال أثناء التصويت (صور)

قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

بالكوفية والعلم الفلسطيني، أم تصطحب أولادها للانتخابات الرئاسية بمدرسة الجمهورية بالمعادي (صور)

مسيرة بأطول علم في قنا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو وصور)

مسيرة بالحنطور تجوب شوارع أسوان لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات (فيديو)

على كراسٍ متحركة، ذوو الهمم يشاركون في انتخابات الرئاسة بقنا (صور)

مسنة في الأقصر تشارك بالانتخابات الرئاسية مرتدية فستانا بألوان علم مصر ( صور)

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول والثاني تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروسبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

كما أدلى وزراء حكومة مصطفى مدبولي بأصواتهم منهم (التعليم، التعليم العالي، الصحة، التموين، العدل، الطيران المدني، التنمية المحلية).

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وجولة الإعادة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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