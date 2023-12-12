الفنان مجدي بدر يدلي بصوته الانتخابي في التجمع الخامس (صور)

أدلى الفنان مجدي بدر بصوته الانتخابي في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

كما شهدت مدرسة التونسي بالخليفة اقبالا جماهيريا من المواطنين لادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتواصل أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة جهودها لتامين سير العملية الانتخابية فى كافة أنحاء العاصمة وتسير علي الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات كثافة الناخبين أمام اللجان من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

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