الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

الفنان مجدي بدر يدلي بصوته الانتخابي في التجمع الخامس (صور)

الفنان مجدي بدر يدلي
الفنان مجدي بدر يدلي بصوته في التجمع الخامس

أدلى الفنان مجدي بدر بصوته الانتخابي في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس. 

كما شهدت مدرسة التونسي بالخليفة اقبالا جماهيريا من المواطنين لادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024. 

وتواصل أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة جهودها لتامين سير العملية الانتخابية فى كافة أنحاء العاصمة وتسير علي الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. 

 

وأعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات  انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات كثافة الناخبين أمام اللجان من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

 مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

 

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