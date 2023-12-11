الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها الانتخابي (فيديو)

أدلت الفنانة سميرة أحمد بصوتها الانتخابي فى مقر لجنتها الانتخابية بالقاهرة.

وفيما يتواصل توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط انتظام الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المقار الانتخابية بالقاهرة.

كما شهدت مدرسة طبري بمدينة الشروق، ومدرسة الفردوس بمدينة بدر توافد الناخبين لإدلاء بأصواتهم رافعين الأعلام المصرية وأجواء احتفالية بالعرس الديمقراطى.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها: