الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

حازم عمر من القليوبية: عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية تنازل عن حق دستوري

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر، فيتو

قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال تفقده لجان الانتخابات بالقليوبية إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو تنازل عن حق دستوري للمواطن. 

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وثمن عمر، خلال الجولة بمدرسة الثانوية بنات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، بحضور النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي، بمشاركة الشباب.

وأكد أن مشهد تصدر الشباب للمشهد الانتخابي ووقوفهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية مشهد غير مسبوق ولم نشهده من قبل وخصوصا للشباب أقل من 30 سنة، وهو مشهد لم نعتاد عليه ومشاهده لأول مرة، مشيرا إلى أن اللافت للنظر أن مشاركة الشباب بهذه الكثافة تؤكد أننا على الطريق الصحيح على بناء وعي الشباب الذي أكد بتواجده أمام اللجان الانتخابية هو بداية المشوار الصحيح نحو الديمقراطية السليمة.

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المرشح الرئاسي حازم عمر،  فيتو

وتابع عمر، أن كل من تقدم للانتخابات الرئاسية يتمتع بكافة حقوقه الانتخابية، قائلا: "إحنا مش داخلين خناقة والكل يتنافس على العطاء وترسيخ الديمقراطية ودعم الاستقرار وعلى حب بلدنا مصر"، مشيرا إلى أنه يحمل كل التقدير والاحترام لكل المرشحين المتنافسين، لأن الجميع يسعى لرسم صورة حضارية للانتخابات بعيدا عن التلاسن فنحن لسنا في معركة بل في منافسة على إقناع المواطنين لتقديم أفضل ما لدينا. 
واستطرد عمر، أنه يستكمل جولته التي بدأها علي مدار يومين سابقين واستكمالها هلال اليوم بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة. 

المرشح الرئاسي حازم عمر،  فيتو

 ووجه كلمة للشباب خلال الجولة قائلا: "وجودكم أشاع لدي الطمأنينة بوجود الوعي ووعيكم يحمي صناديق الاقتراع".

 

التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء

 وشهدت لجان محافظة القاهرة تجمع عدد كبير من السيدات والأطفال أمام اللجان الانتخابية رافعين أعلام مصر.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت  الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير. 

 ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

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