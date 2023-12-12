الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتغذية البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

التجاعيد، فيتو
التجاعيد، فيتو

التجاعيد والخطوط الرفيعة من علامات الشيخوخة بالبشرة التى تؤثر على نضارة البشرة وجمالها وشبابها وهو مايزعج الفتيات كثيرا.

ومقاومة علامات الشيخوخة بالبشرة يتم من خلال المواظبة على شرب الماء وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة والاهتمام بترطيب وتغذية البشرة يوميا.

وصفة طبيعية لتغذية البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية البشرة وتأخير علامات الشيخوخة.

المكونات:-

بياض بيضة

نصف ليمونة

ملعقة صغيرة زيت الزيتون

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها بياض البيضة ونخفقها جيدا.
  • ثم نضيف عصير نصف الليمونة وزيت الزيتون ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.
  • ثم نجفف البشرة ونرطبها بالكريمه المناسب لها.
  • نكرر القناع مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يغذى البشرة ويرطبها بعمق ويؤخر ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة بالبشرة.
وصفة طبيعية لتغذية البشرة وتأخير علامات الشيخوخة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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التجاعيد الخطوط الرفيعة علامات الشيخوخة وصفة طبيعية لتغذية البشرة وتأخير علامات الشيخوخة العناية بالبشرة التجاعيد المبكرة نادية محمد خبيرة التجميل

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