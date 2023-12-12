بالجلسرين والليمون، وصفة طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء من مشكلات البشرة المزعجة التي تعاني منها العديد من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية وذلك لأن الدهون تتراكم على المسام مسببة الرؤوس السوداء.

وتحتاج الرؤوس السوداء إلى الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وتقضي على الرؤوس السوداء في فترة زمنية قصيرة.

وصفة طبيعية لعلاج الرؤوس السوداء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الرؤوس السوداء.

المكونات:

ملعقة جليسرين

ملعقة كبيرة ماء ورد

نصف كوب عصير ليمون

بياض بيضة

الطريقة:

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نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالي من أي تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف الخليط تمامًا.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل.

ويعمل هذا القناع على ترطيب البشرة وشدها ومحاربة التجاعيد، وتعزيز شباب البشرة ونضارتها.

وصفة طبيعية لعلاج البثور السوداء، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.