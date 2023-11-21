احصلي على بشرة ناصعة البياض بالشوفان وبذور الشيا

تهتم الفتيات كثيرًا بتفتيح البشرة للحصول على بشرة جميلة وصافية وخالية من العيوب وطرق تفتيح البشرة عديدة وجميعها تجعل البشرة لونًا واحدًا بعيدًا بدون تصبغات أو بقع.

وتفتيح البشرة عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية غير المكلفة والتي لها فاعلية كبيرة وليس لها أي آثار جانبية تضر بالبشرة.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:-

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة بذور الشيا مطحونة

ملعقة لبن بودر

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ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معًا جيدًا.

ثم نضيف العسل ونخلط جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 40 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع ينظف البشرة بعمق ويفتح ويوحد لونها ويعزز من نضارتها.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.