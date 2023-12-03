الأحد 03 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية بثلاثة مكونات تعيد شباب بشرتك ونضارتها

شباب البشرة، فيتو
شباب البشرة، فيتو

شباب البشرة يجعل البشرة نضرة وأكثر حيوية وإشراقة، لذا مع التقدم في العمر تزيد الفتيات من خطوات العناية بالبشرة للحفاظ على شبابها.

وللحفاظ على شباب البشرة يجب العناية بها من حيث الترطيب اليومى والتنظيف والوصفات الطبيعية التى تمد البشرة بالعناصر الغذائية المهمة.

وصفة طبيعية للحفاظ على شباب البشرة ونضارتها

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية للحفاظ على شباب البشرة ونضارتها.

المكونات:-

ملعقة بذور الكتان مطحونة

ملعقة شوفان مطحون

جل بذور الكتان

الطريقة:-

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  • أولا نحضر جل بذور الكتان، حيث نخلط كوب ماء مع 2 ملعقة من بذور الكتان.
  • ونرفعهم معا على النار حتى الغليان ثم نهديء النار ونتركه على نار هادئة حتى يحول القوام جل.
  • ثم نرفعه من على النار ونصفيه وهو ساخن.
  • نأخذ الجل الناتج ونتركه جانبا يبرد.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نضيف جل بذور الكتان تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية للحفاظ على شباب البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية تغذى بشرتك بفيتامين E المهم فى فصل الشتاء

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كريم طبيعي يعيد شباب بشرتك بعد الخمسين

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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