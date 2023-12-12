نائبة محافظ الجيزة تتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالعمرانية

تواصل هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء في ثالث أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية جولاتها الميدانية حيث قامت صباح اليوم بتفقد عدد من المقار الانتخابية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية.

وتتابع نائب المحافظ جاهزية مقار اللجان لاستقبال المواطنين وعملية تنظيم دخولهم مشيرًا إلى تقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستي والتيسير على المواطنين.

وكانت هند عبد الحليم مساء قامت أمس الاثنين بجولة تفقدية لمقار الانتخابات الرئاسية بمدارس الشهيد عبدالله ابو زيد للتعليم الأساسي والثانوية التجارية الفندقية وجلوري بحي الهرم وأحمد بهجت المتميزة.

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ورافق نائب المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لانتظام سير الانتخابات الرئاسية وإزالة اي معوقات أمام المواطنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

كما شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بـ محافظتي القاهرة والجيزة إقبالا كثيفا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت لجان محافظتي القاهرة والجيزة حشودا كبيرة من قبل السيدات والأطفال والشباب وكبار السن أمام اللجان الانتخابية بالساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية.

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير

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