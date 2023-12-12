ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي في عيد ميلاده، والفنان يرد بـ عبارة رومانسية

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تهنئة زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده حيث نشرت صور تجمعهما وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة‏ في صحة وسعادة يا عوضيكوااا"

ورد عليها أحمد العوضي قائلًا: "وأنتِ طيبة يا قلبي".

أحمد العوضي

وكشف الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري عن انفصاله فنيًّا عن ياسمين عبد العزيز.

وتابع: "قررنا أنا وياسمين عبد العزيز أن ننفصل فنيًّا وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها وبعد كدا نرجع تاني عادي نقدم مع بعض أعمال وإن شاء الله كل واحد هيقدم مسلسل لوحده في رمضان الجاي".

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ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ، تأكد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الماراثون الرمضاني 2024، بعد أربعة مواسم من الظهور المتتالي، وكان آخرها مسلسل ضرب نار برفقة زوجها أحمد العوضي وماجد المصري وسهير المرشدي في رمضان 2023، ودار حول ظاهرة الثأر في الصعيد.

وعلمت “فيتو" أن ياسمين عبد العزيز تجهز لفيلم سينمائي جديد تعود به إلى السينما بعد غياب منذ عام 2018، وهو ما جعلها ترجيء مشروعها الرمضاني.

وبحسب مصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز فإن الفيلم الجديد كوميدي وينضم إلى سلسلة الأفلام الكوميدية التي قامت ببطولتها في السنوات الأخيرة، وكان آخرها: “أبلة طم طم” برفقة بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد محمود وإيمن وتار وإخراج علي إدريس.

وفي وقت سابق كشف الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري عن انفصاله فنيًّا عن زوجته ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي خلال البرنامج الذي تقدمه أسما إبراهيم: "قررنا أنا وياسمين عبد العزيز أن ننفصل فنيًّا وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها وبعد كدا نرجع تاني عادي نقدم مع بعض أعمال".