مها نصار: أحمد العوضي ضربني بالقلم على سهوة في مسلسل ضرب نار(فيديو)

قالت الفنانة مها نصار:"من حسن حظي إني اشتغلت موسم دراما رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ومنى زكي".



كواليس ياسمين عبد العزيز

وأضافت خلال لقائها الإذاعي مع الراديو 9090:"ياسمين عبد العزيز ممثلة جميلة ورائعة ومجتهدة وبتحب شغلها وبتركز في كل تفاصيل المسلسل وكواليسها مرحة".

العنف في مسلسل ضرب نار

ولفتت:"ياسمين عبد العزيز في مسلسل ضرب نار اتعرضت لضرب كتير في العمل، والستات اتظلمت في التصوير بسبب مشاهد العنف الكتير".

مشهد ضرب أحمد العوضي لمها نصار

وأشارت:"اكتر مشهد ضايقني في مسلسل ضرب نار، وأنا بمثله لما كنت أنا وأحمد العوضي لأنه ضربني بالقلم علي سهوة ومش متفق عليه، وكلمة يا مستر مش مكتوبة علي الورق وأنا اللى ألفتها".

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تعاون أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز

وصف الفنان أحمد العوضي، تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز للمرة الثالثة من خلال المسلسلات الدرامية "بالمريح والممتع"، بسبب وجود "كيمياء" واضحة بينهما بحسب تعبيره.

وقال العوضي خلال لقائه مع برنامج "كأس إنرجي للدراما" إنه سيكرر تجربته الدرامية مع زوجته ياسمين عبد العزيز، مشددا أنه لن يتخذ هذه الخطوة في الوقت الحالي، وإنما مع الزمن البعيد.

وأكد أن شخصية "جابر" الذي ظهر من خلالها في مسلسل "ضرب نار" شكّلت تحد كبير بالنسبة له، بسبب تفاصيلها "المعقدة"، وضرورة تقديمها بمظهر مختلف وجديد على الجمهور.

وأضاف العوضي: "التحدي أنك تعمل دور صعيدي، خاصة أنك لازم تعمل حاجة مختلفة عن اللي تم تقديمه قبل كده في أعمال أخرى، بجانب إنك ضروري تعمل حاجة قريبة جدًا من اللهجة والطريقة الصعيدية".

وعلق العوضي على مشهد وفاة والدته ضمن أحداث المسلسل، قائلا: "خلال التصوير كان هناك كيمياء تجمعني بالفنانة سهير المرشدي وكنت أتعامل معاها على أنها والدتي الأخرى، بحبها جدًا ومن هنا خرج مشهد الوفاة بهذا الشكل الذي تأثر به الجمهور".

تعامله مع الصقر

وقال إنه خضع قبل بدء تصوير المسلسل، للتدريب قرابة الشهرين، وذلك بغية التعامل الجيد مع الصقر ضمن أحداث المسلسل.

يُذكر أن مسلسل "ضرب نار" يعتبر التعاون الثالث بين أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز في الدراما بعدما قدما معا مسلسلي "لآخر نفس" و"اللي مالوش كبير".

وتدور أحداث المسلسل حول "جابر" الذي يتعرف على "مهرة"، التي تلعب دورها ياسمين عبدالعزيز، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تكلل بالزواج، ويكبر الثنائي في العمل معا لحين ظهور رجل أعمال شرير يحاربهما ويدخل معهما بصراعات كبيرة.

ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين بينهم: سهير المرشدي، وماجد المصري، وتامر مجدي، وهدى الإتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبد الله محمود، وتيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.