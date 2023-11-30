الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ليلي علوى تظهر في موسم الرياض عبر "الصندوق الأحمر"

ليلى علوي تستعد لمسرحية
ليلى علوي تستعد لمسرحية "الصندوق الأحمر"

يواصل فريق عمل مسرحية "الصندوق الأحمر"  تحضيراته للمسرحية المقرر عرضها ضمن موسم الرياض قريبًا.

وتخوض الفنانة ليلى علوي بطولة المسرحية بالتعاون مع بيومي فؤاد الذي قدم في وقت سابق مسرحية "زواج اصطناعي"، وتعرض لانتقادات واسعة عبر كلمته التي أساء فيها لزميله محمد سلام. وكان من المقرر أن يشارك "سلام" في المسرحية؛ ولكن اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم المشاركة؛ تضامنًا مع غزة.

ويحصل بيومي فؤاد على خمسين ألف دولار مقابل كل ليلة عرض، حيث إن تعاقده في موسم الرياض ينص على العرض باليوم وليس بمبلغ إجمالي.

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ويقود المخرج أحمد الجندي مبادرة صلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام؛ تزامنًا مع تصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” المقرر عرضه في رمضان المقبل. وشهد مسلسل “الكبير أوي” بدايات كل من: “سلام” الذي تألق في شخصية “هجرس” و"بيومي" الذي لفت الانتباه إليه في شخصية “الدكتور ربيع”.

يذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين "ليلى" و"بيومي"، حيث اجتمعا من قبل في فيلم "شوجر دادي"، كما يتعاونان في فيلم آخر بعنوان "جوازة توكسيك".

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