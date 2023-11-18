السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد انفصالهما فنيا، أحمد العوضي يتحدث عن ضرب أسافين بينه وبين ياسمين عبد العزيز (فيديو)

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

قال الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري: "شائعة انفصالنا أنا وياسمين عبد العزيز دا وراه حد عايز يعمل ريتش ومفيش حد اتضايق من ارتباط ياسمين بالعوضي، وارتباطي بيها ما ضرنيش في الوسط الفني"

 

وأضاف العوضي: "لا يفرق معاي الناس اللي بتحط الأسفين، أنا يهمني ياسمين وأنا مش رومانسي أنا بتاع أفعال".

كما كشف العوضي في نفس الحلقة عن انفصاله فنيًّا عن ياسمين عبد العزيز.

 

وقال: "قررنا أنا وياسمين عبد العزيز أن ننفصل فنيًّا وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها وبعد كدا نرجع تاني عادي نقدم مع بعض أعمال وإن شاء الله كل واحد هيقدم مسلسل لوحده في رمضان الجاي".

 

برنامج حبر سري

وحل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.

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أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة 

وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهما ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية.

 

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الإعلامية أسما إبراهيم الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز القاهرة والناس برنامج حبر سري

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