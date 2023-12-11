ياسمين عبد العزيز تغيب عن ماراثون رمضان 2024 لهذا السبب
ياسمين عبد العزيز، تأكد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الماراثون الرمضاني 2024، بعد أربعة مواسم من الظهور المتتالي، وكان آخرها مسلسل ضرب نار برفقة زوجها أحمد العوضي وماجد المصري وسهير المرشدي في رمضان 2023، ودار حول ظاهرة الثأر في الصعيد.
وعلمت “فيتو" أن ياسمين عبد العزيز تجهز لفيلم سينمائي جديد تعود به إلى السينما بعد غياب منذ عام 2018، وهو ما جعلها ترجيء مشروعها الرمضاني.
وبحسب مصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز فإن الفيلم الجديد كوميدي وينضم إلى سلسلة الأفلام الكوميدية التي قامت ببطولتها في السنوات الأخيرة، وكان آخرها: “أبلة طم طم” برفقة بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد محمود وإيمن وتار وإخراج علي إدريس.
وفي وقت سابق كشف الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري عن انفصاله فنيًّا عن زوجته ياسمين عبد العزيز.
وقال أحمد العوضي خلال البرنامج الذي تقدمه أسما إبراهيم: "قررنا أنا وياسمين عبد العزيز أن ننفصل فنيًّا وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها وبعد كدا نرجع تاني عادي نقدم مع بعض أعمال ".
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