تجديد حبس عاطل لحيازته كيلو ونصف حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) لقيامه بالاتجار في مخدر الحشيش، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – فرد محلي)، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



المتهم، فيتو

وبمواجهته اعترف بحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة تجار المواد المخدرة.

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