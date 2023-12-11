الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس المتابعة العامة بالمنيا: نقل قاضٍ للمستشفى بعد تعرضه لوعكة داخل لجنة الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، وجه المستشار عماد قايد، رئيس لجنة المتابعة العامة بالمنيا في الانتخابات الرئاسية، الشكر إلى رئيس اللجنة العامة بسمالوط، على تفانيه في عمله رغم ظروفه الصحية.

 

تعرض قاض لوعكة صحية 

وأوضح «قايد»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن القاضي تعرض إلى وعكة صحية خلال ممارسة عمله داخل اللجنة، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مصر الدولي، لإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية.

 

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عملية التصويت في المنيا

وأكد رئيس اللجنة العامة بالمنيا، انتظام عملية التصويت في 13 لجنة عامة، و585 لجنة فرعية، منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وهناك كثافة كبيرة في بعض اللجان.

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 
 

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)
 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)
 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)
 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024
 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)
 

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة
 

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)
 

قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)
 

ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)
 

حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)
 

بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)

بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)

الشرطة النسائية تتصدر لجان التأمين في الانتخابات الرئاسية في الدقهلية
 

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

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