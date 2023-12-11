رئيس المتابعة العامة بالمنيا: نقل قاضٍ للمستشفى بعد تعرضه لوعكة داخل لجنة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024، وجه المستشار عماد قايد، رئيس لجنة المتابعة العامة بالمنيا في الانتخابات الرئاسية، الشكر إلى رئيس اللجنة العامة بسمالوط، على تفانيه في عمله رغم ظروفه الصحية.

تعرض قاض لوعكة صحية

وأوضح «قايد»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن القاضي تعرض إلى وعكة صحية خلال ممارسة عمله داخل اللجنة، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مصر الدولي، لإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية.

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عملية التصويت في المنيا

وأكد رئيس اللجنة العامة بالمنيا، انتظام عملية التصويت في 13 لجنة عامة، و585 لجنة فرعية، منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وهناك كثافة كبيرة في بعض اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

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