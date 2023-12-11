الإثنين 11 ديسمبر 2023
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اقتصاد

رئيس شعبة المواد الغذائية: أزمة السكر مفتعلة والكيلو متوفر بـ35 جنيها في المحال (فيديو)

ازمة السكر، فيتو
ازمة السكر، فيتو

أزمة السكر، قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية: إن أزمة السكر مفتعلة وتم حلها وحاليا يتم توفيره على بطاقات التموين بشكل حر بسعر 27 جنيها.

 

السكر التمويني 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": السكر التمويني متوفر على البطاقات بسعر 12.60 جنيها، والحر على نفس البطاقات بسعر 27 جنيها.

 

سعر كيلو السكر في المحلات

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية: أن سعر كيلو السكر في المحال بالسوق الحر حاليا تراجع لـ35 جنيها، ومن المنتظر أن تنتهي الأزمة خلال الفترة المقبلة.

 

 

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن أسعار السكر

 

متابعة الحكومة أزمة السكر

وأجرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء محادثات بالفيديو كونفرانس مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمناقشة عددٍ من الملفات المُهمة التي يجب على المحافظين متابعتها في هذه الآونة، على رأسها العمل على ضبط الأسواق، ومتابعة أسعار السلع.

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وطلب رئيس الوزراء من المحافظين إعداد تقارير دورية من أرض الواقع عن أسعار السكر، خاصة بعد التحركات والتدخلات الأخيرة لوزارة التموين بضخ آلاف الأطنان في المحافظات المختلفة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحركات وجهودًا أخرى مُقدرة في هذا الملف من الأجهزة الرقابية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية، وهي جهود مجتمعة ستسهم في توازن الأسعار.

 

جاء ذلك خلال حضور ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الإنتخابات الرئاسية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

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