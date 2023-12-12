الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

العقارات تتصدر قائمة قطاعات الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة بجلسة الإثنين

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم الأكثر تداولًا بالبورصة خلال جلسة الإثنين بقيمة تداول بلغت 726 مليون جنيه، تلاها قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 707 ملايين جنيه، ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة 558 مليون جنيه.

وجاء قطاع موارد أساسية رابع القائمة بقيمة 480 مليون جنيه، ثم قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 393 مليون جنيه.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.

 

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تداولات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

 

بينما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

 

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