رئيس الكاف: نسعى لأن تكون الأندية والمنتخبات الأفريقية الأفضل في العالم

حفل جوائز الكاف، وجه باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الشكر إلى المغرب لاستضافتها حفل جوائز الكاف للعام 2023.

وأكد موتسيبي في تصريحات خلال الحفل، أن حفل جوائز الكاف اليوم يشهد تكريم أفضل العناصر في كرة القدم الأفريقية على مدار العام الماضي من لاعبين ومدربين، موضحا أن كرة القدم في أفريقيا ستبقى منافسة لجميع المنتخبات العالمية، قائلا: “نسعى لأن تكون الأندية والمنتخبات الأفريقية الأفضل في العالم”.

وأضاف موتسيبي: “جميع المرشحين للجوائز اليوم أدوا بشكل رائع وعلى رأسهم المغرب التي صنعت التاريخ في كأس العالم 2022 بقطر، بعد وصولها لأول مرة في تاريخ أفريقيا إلى نصف نهائي المونديال".

وشدد رئيس الكاف على أن العام المقبل سيشهد استحداث جائزة جديدة لتكريم أفضل حكم أفريقي.

قوائم المرشحين لـ حفل جوائز الكاف 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن القوائم النهائية لـ جوائز الكاف 2023 للأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي حيث شهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

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محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح يبحث عن مجد جديد

يحلم محمد صلاح لتحقيق مجد جديد، واستعادة لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا بعدما اكتفى بالحصول على الوصيف في النسختين الماضيتين، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات، أملا في الاقتراب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

أوسيمين يحلم بالتتويج لأول مرة

فيما يحلم النيجيري فيكتور أوسيمين بتحقيق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وسجل أوسيمين 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل، وأصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، كما أصبح الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا في نابولي.

إنجاز المغرب يرجح كفة أشرف حكيمي

يعد المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أحد ابرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، للمرة الأولى في مسيرته وذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، حيث قاد منتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، حيث كانت هذه هي أول مرة يصل فيها منتخب عربي وأفريقي للدور قبل النهائي، كما ساهم مع فريقه باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي.

موعد حفل جوائز الكاف 2023

ويقام حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023، في أحد فنادق مدينة مراكش المغربية، حيث يقام للعام الثاني على التوالي في المغرب، بعد إقامته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط العام الماضي.

ويشهد الحفل توزيع جوائز كاف لـ أفضل لاعب في أفريقيا على مدار العام، بجانب جائزة أفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل منتخب وطني وأفضل نادي.

قوائم المرشحين لجوائز الكاف

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في افريقيا تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تواجد كل من بيرسي تاو لاعب الأهلي وبيتر تشويليلي مهاجم صن داونز وفينسون ماييلي لاعب بيراميدز.

وتواجد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل حارس في القارة رفقة الثنائي ياسين بونو حارس المغرب وأونانا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون.

واستبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام، رغم قياداته للفريق الأحمر للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

أفضل مدرب في أفريقيا

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق واليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب في العام.

الأهلي مرشح لجائزة أفضل ناد في أفريقيا

وتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل نادي في افريقيا برفقة أندية صن داونز والوداد المغربي.

قائمة أفضل منتخبات في أفريقيا

فيما تشهد القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في أفريقيا كلا من المغرب وجامبيا والسنغال.