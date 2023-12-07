أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال حفل يُقام بمدينة مراكش المغربية، يوم الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى، فجر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مفاجأة حول إمكانية اعتزاله التدريب بنهاية الموسم الحالي، في حالة الفوز بالثلاثية الدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا عن صعوبة المنافسة على البطولات هذا الموسم في تصريحات لشبكة "أمازون برايم" قائلا: "إذا فاز مانشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم، سأعتزل، هذا أمر مؤكد".

وتابع: "أعلم أن الأمر صعب للغاية في ظل وجود فرق مذهلة في إنجلترا، ولم يفعل ذلك سوى فريق واحد فقط، مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون، وأنفسنا في الموسم الماضي، أشعر بأننا سنفعل ذلك مرة أخرى، رغم صعوبة الأمر، لأن لم يفعل ذلك أي فريق حتى الآن".

فيما فسر البعض تصريحات المدرب الإسباني بأنه يهدف إلى تخفيف الضغط على لاعبيه مع صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وانتزع أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أول انتصار على حساب جوارديولا، في 14 مباراة، بحسب أرقام "سكواكا" للإحصائيات.

وحقق أستون فيلا الفوز على حساب ضيفه مانشستر سيتي 1-0، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، سدد مانشستر سيتي تسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق يشرف على تدريبه بيب جوارديولا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، سدد أستون فيلا 22 كرة، وهو أكبر عدد من التسديدات يتعرض له فريقه يدربه بيب في 535 خاضها بالدوريات.

أستون فيلا يعادل رقمه القياسي بالبريميرليج



ونجح أستون فيلا في الفوز بآخر 14 مباراة خاضها على ملعبه في البريميرليج، ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه بالدوري، والذي سبق وأن حققه عامي 1931 و1903.

نتيجة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي



وتلقى مانشستر سيتي صفعة قوية في حملته للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي بعد سقوطه على أرض أستون فيلا بهدف دون رد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن أصحاب الأرض من فرض منطقهم على الضيوف، حيث كان أستون فيلا الأخطر على مدار شوطي المباراة، وحاول في أكثر من مناسبة خطف هدف التقدم وهو ما تحقق له في الدقيقة 74 عبر نجمه ليون بايلي من تسديدة قوية غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس إيدرسون مورايس.