الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

موعد حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023

حفل أفضل لاعب في
حفل أفضل لاعب في أفريقيا، فيتو

أفضل لاعب في أفريقيا، يستعد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم حفل توزيع جوائز "الكاف"، والذي يقام مساء غد الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

ويشهد حفل جوائز الكاف توزيع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والتي يتنافس عليها كل من محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

 

موعد حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023 

ومن المنتظر أن يقام حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023، في أحد فنادق مدينة مراكش المغربية، غدا  الاثنين 11 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، 8 مساء بتوقيت مصر، حيث يقام للعام الثاني على التوالي في المغرب، بعد إقامته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط العام الماضي.

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القنوات الناقلة لـ حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023

يمكن مشاهدة حفل جوائز الكاف 2023 على قناة الرياضية المغربية الأرضية وقناة بي إن سبورت HD.

 

ويشهد الحفل توزيع جوائز كاف لـ أفضل لاعب في أفريقيا على مدار العام، بجانب جائزة أفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل منتخب وطني وأفضل نادي.

 

قوائم المرشحين لجوائز الكاف 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي قبل فل التوزيع يوم 11 ديسمبر الحالي.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في افريقيا تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

محمد صلاح، فيتو 

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تواجد كل من بيرسي تاو لاعب الأهلي وبيتر تشويليلي مهاجم صن داونز وفينسون ماييلي لاعب بيراميدز.

وتواجد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل حارس في القارة رفقة الثنائي ياسين بونو حارس المغرب وأونانا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون.

واستبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام، رغم قياداته للفريق الأحمر للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

 

أفضل مدرب في أفريقيا

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق واليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب في العام.

 

الأهلي مرشح لجائزة أفضل ناد في أفريقيا

وتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل نادي في افريقيا برفقة أندية صن داونز والوداد المغربي. 

 

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