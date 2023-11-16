الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وكيل أشرف حكيمي يكشف موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

حكيمي،فيتو
حكيمي،فيتو

يخطط نادي باريس سان جيرمان، للاحتفاظ بالمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن الفريق، لفترة طويلة.

وكيل حكيمي يكشف موقفه من البقاء في سان جيرمان 


قال أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال حكيمي "لقد أسعد حكيمي الكثيرين خلال تواجده في إنتر ميلان، لكن هذه القصة قد انتهت".

وأضاف كامانو عبر منصة TV PLAY "لا نعرف ما سيحدث في المستقبل، لكن الاتجاه في بي إس جي هو الاحتفاظ بحكيمي لفترة طويلة".


وكان حكيمي صاحب 24 عاما انضم إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان، مقابل 60 مليون يورو.

Advertisements

وينتهي تعاقد النجم المغربي مع بي إس جي في صيف 2026.

ويعد أشرف حكيمي من الركائز الأساسية لسان جيرمان في 3 مواسم، حيث لعب 94 مباراة، سجل 13 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب الدولي مع فريقه الباريسي بثلاثة ألقاب، هي الدوري مرتان، وكأس السوبر مرة.

وانتقد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لاعبه كيليان مبابي، رغم تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بالدوري الفرنسي.

إنريكي يهاجم مبابي
 

وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم "ليس لدي ما أقوله عن ثلاثية مبابي، ولكنني لست سعيدا تماما بمستواه، وكان بإمكانه أن يساعد الفريق أكثر بتعليمات مختلفة".

وأضاف "سأتحدث مع كيليان أولا عن ملاحظاتي، ولن أكشف أبدا عن تفاصيل ما سيحدث بيننا، إنه أمر خاص بيني وبين اللاعب".

ونوه: "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، ولكننا بحاجة إلى المزيد وننتظر منه مهام أخرى".

 

في المقابل، أشاد إنريكي بجيانلويجي دوناروما، قائلا "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأكد "فريق ريمس قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإستاد ريمس


سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان إنتر ميلان نادي باريس سان جيرمان نادي باريس ميلان

مواد متعلقة

لتحقيق حلم الطفولة، حقيقة رحيل جوندوجان عن برشلونة

4 رايح جاي، آخر صدام بين منتخب مصر وجيبوتي قبل لقاء الليلة

وكيلة هالاند تفتح الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد

لاعب جديد يتورط في فضيحة المراهنات بإيطاليا

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

المحكمه الرياضيه ترفض طلب بيراميدز ضد الاهلي

أبرزها السكر، تدخل عاجل من الحكومة لوقف ارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية

زغلول صيام يكتب: لماذا النفخ في لقاء جيبوتي؟!

10 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، تعرف عليها

مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

Advertisements

منوعات

المزيد

جامعة آسيوية تمنح الطالبات أجازة خاصة، لهذا السبب

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

لسه الأغاني ممكنة.. مطربون دعموا القضية الفلسطينية بالكلمة والموسيقى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث غير صحيحة عن موت الفجأة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

المزيد
الجريدة الرسمية