وكيل أشرف حكيمي يكشف موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

يخطط نادي باريس سان جيرمان، للاحتفاظ بالمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن الفريق، لفترة طويلة.

وكيل حكيمي يكشف موقفه من البقاء في سان جيرمان



قال أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال حكيمي "لقد أسعد حكيمي الكثيرين خلال تواجده في إنتر ميلان، لكن هذه القصة قد انتهت".

وأضاف كامانو عبر منصة TV PLAY "لا نعرف ما سيحدث في المستقبل، لكن الاتجاه في بي إس جي هو الاحتفاظ بحكيمي لفترة طويلة".



وكان حكيمي صاحب 24 عاما انضم إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان، مقابل 60 مليون يورو.

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وينتهي تعاقد النجم المغربي مع بي إس جي في صيف 2026.

ويعد أشرف حكيمي من الركائز الأساسية لسان جيرمان في 3 مواسم، حيث لعب 94 مباراة، سجل 13 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب الدولي مع فريقه الباريسي بثلاثة ألقاب، هي الدوري مرتان، وكأس السوبر مرة.

وانتقد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لاعبه كيليان مبابي، رغم تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بالدوري الفرنسي.

إنريكي يهاجم مبابي



وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم "ليس لدي ما أقوله عن ثلاثية مبابي، ولكنني لست سعيدا تماما بمستواه، وكان بإمكانه أن يساعد الفريق أكثر بتعليمات مختلفة".

وأضاف "سأتحدث مع كيليان أولا عن ملاحظاتي، ولن أكشف أبدا عن تفاصيل ما سيحدث بيننا، إنه أمر خاص بيني وبين اللاعب".

ونوه: "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، ولكننا بحاجة إلى المزيد وننتظر منه مهام أخرى".

في المقابل، أشاد إنريكي بجيانلويجي دوناروما، قائلا "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأكد "فريق ريمس قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإستاد ريمس



سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.